Вчені стурбовані мутацією коронавіруса: адаптувався і став більш заразним

Вчені Гонконгу стурбовані змінами, що відбуваються з новим коронавірусом COVID-19.

Фахівці вважають, що він навчився краще адаптуватися до організму людини і став більш заразним, пише ТАСС.

До такого висновку вчені прийшли, порівнявши штами, отримані від більш 20 пацієнтів в ході третьої хвилі коронавіруса в Гонконзі. В ході роботи вони виявили генетичну ідентичність штамів з «імпортованими» з-за кордону зразками інфекції.

«Коронавірус продовжував мутувати під час першої і другої хвиль, коли ми проводили аналогічні дослідження. Це доводить те, що вірус адаптувався до людського організму і припинив мутації, або всі інфікованих заразилися в одному місці за короткий проміжок часу», – зазначив доцент Гілман Сіу з місцевого Політеху.