Глави Facebook, Amazon, Google і Apple дають свідчення Антимонопольної палаті США

Антимонопольний підкомітет юридичного комітету Палати представників США почав слухання, в яких беруть участь голови чотирьох компаній – Apple, Google, Amazon і Facebook. Засідання транслюється YouTube-каналі Fox News.

Вперше керівників цих компаній допитають разом, щоб встановити, чи не є вони монополістами на ринку.

З-за пандемії коронавіруса слухання проходять у форматі відеоконференції – вперше в історії підкомітету. Видання The Verge зазначає, що вони можуть стати одними із найбільш вагомих в історії ІТ-бізнесу США після слухань 1990-х років про монополії Microsoft.

Facebook, Google, Apple і Amazon підозрюються у нечесних бізнес-практики, в результаті яких вони закріпили монопольне становище на ринку.

Наприклад, компанії Apple ставлять обмеження в магазині App Store, з-за яких власники сторонніх додатків втрачають частину прибутку. А Facebook звинувачують у створенні монополії через придбання своїх конкурентів – наприклад, Instagram і Snapchat.

Марк Цукерберг (Facebook), Сундар Пичай (Google), Тім Кук (Apple) і Джефф Безос (Amazon) будуть доводити перед конгресменами, що вони не зловживають своїм становищем на ринку.