Директор Департаменту будівництва і дорожнього господарства Харківської міської ради Володимир Чумаков не вніс у декларацію іспанську фірму, яка належить його дружині і дочці, повідомляють Наші гроші co посиланням на «Харківський антикорупційний центр».

Фірма «Actividades inmobiliarias berezen S. L.», що належить Ользі та Аліні Чумаковим, розташована в Жироні, що в Іспанії. Компанія спеціалізується на наданні в оренду нерухомості.

Цікавим є і той факт, що в цій же країні у червні 2019 тут сім’я чиновника придбала будинок площею 303 кв м і більше 27 соток землі. Вартість будинку складає в 16,39 млн грн.

«Вже 10 років, Володимир Чумаков — людина з найближчого оточення мера Харкова Геннадія Кернеса, очолює Департамент будівництва і дорожнього господарства Харківської міськради.

До переходу на роботу в мерію Володимир Чумаков очолював фірму ТОВ «Паркінг +», яку він заснував. Зараз фірма є головним фаворитом по ремонту доріг Харкова, отримавши понад 1 млрд. Бюджетних гривень. При цьому деякі магістралі доводиться ремонтувати щороку», — пише видання.

Раніше SKELET-info повідомляли про те, що в ОПЗЖ мером Харкова бачать Фельдмана.

ДОСЬЄ: Геннадій Кернес. Темні сторінки минулого харківського мера

SKELET-info

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Сім’я чиновника Кернеса володіє фірмою і віллу в Іспанії оновлено: 30 липня, 2020 автором: Redactor