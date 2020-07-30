В Україні новий антирекорд за COVID-19

Найбільше інфікованих за минулу добу підтвердили у Києві, Львівській та Рівненській областях.

В Україні за минулу добу виявили 1197 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19. Це абсолютний антирекорд. Загальне число інфікованих досягло 68 794, повідомляє Моз у четвер, 30 липня.

Відзначимо, що зростання нових випадків COVID-19 триває третю добу поспіль. Напередодні повідомлялося про 1022 хворих.

Найбільше інфікованих виявили в Києві (199), Львівській області (131) та Рівненської області (105).

Також повідомляється, що за минулу добу загинули 23 людини, а з початку пандемії – 1 673.

При цьому за добу одужали 760 осіб. За весь час кількість видужали пацієнтів досягло 38 154.

Кількість виявлених випадків COVID-19 в регіонах України:

Вінницька область – 2698 (+38)

Волинська область – 3735 (41)

Дніпропетровська область – 1394 (30)

Донецька область – 865 (+4)

Житомирська область – 1807 (+43)

Закарпатська область – 5078 (+70)

Запорізька область – 779 (+12)

Івано-Франківська область – 4446 (+104)

Кіровоградська область – 703 (+5)

Київ – 8131 (+199)

Київська область – 3672 (+43)

Львівська область – 9397 (+131)

Луганська область – 122 (0)

Миколаївська область – 578 (15)

Одеська область – 3150 (+46)

Полтавська область – 431 (+17)

Рівненська область – 5942 (+105)

Сумська область – 484 (+17)

Тернопільська область – 2922 (+70)

Харківська область – 3626 (+70)

Херсонська область – 224 (0)

Хмельницька область – 1109 (+23)

Чернівецька область – 5812 (+61)

Черкаська область – 919 (+9)

Чернігівська область – 789 (+44)

Раніше повідомлялося, що у Тернопільській області чоловік втретє заразився коронавірусом.

Крім того, стало відомо про те, що COVID-19 виявили у відомстві Михайла Саакашвілі – Офісі простих рішень і результатів. Заразився його заступник Олександр Ольшанський.