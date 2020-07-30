В Україні новий антирекорд за COVID-19

Найбільше інфікованих за минулу добу підтвердили у Києві, Львівській та Рівненській областях.
В Україні за минулу добу виявили 1197 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19. Це абсолютний антирекорд. Загальне число інфікованих досягло 68 794, повідомляє Моз у четвер, 30 липня.
Відзначимо, що зростання нових випадків COVID-19 триває третю добу поспіль. Напередодні повідомлялося про 1022 хворих.
Найбільше інфікованих виявили в Києві (199), Львівській області (131) та Рівненської області (105).
Також повідомляється, що за минулу добу загинули 23 людини, а з початку пандемії – 1 673.
При цьому за добу одужали 760 осіб. За весь час кількість видужали пацієнтів досягло 38 154.
Кількість виявлених випадків COVID-19 в регіонах України:
- Вінницька область – 2698 (+38)
- Волинська область – 3735 (41)
- Дніпропетровська область – 1394 (30)
- Донецька область – 865 (+4)
- Житомирська область – 1807 (+43)
- Закарпатська область – 5078 (+70)
- Запорізька область – 779 (+12)
- Івано-Франківська область – 4446 (+104)
- Кіровоградська область – 703 (+5)
- Київ – 8131 (+199)
- Київська область – 3672 (+43)
- Львівська область – 9397 (+131)
- Луганська область – 122 (0)
- Миколаївська область – 578 (15)
- Одеська область – 3150 (+46)
- Полтавська область – 431 (+17)
- Рівненська область – 5942 (+105)
- Сумська область – 484 (+17)
- Тернопільська область – 2922 (+70)
- Харківська область – 3626 (+70)
- Херсонська область – 224 (0)
- Хмельницька область – 1109 (+23)
- Чернівецька область – 5812 (+61)
- Черкаська область – 919 (+9)
- Чернігівська область – 789 (+44)
Раніше повідомлялося, що у Тернопільській області чоловік втретє заразився коронавірусом.
Крім того, стало відомо про те, що COVID-19 виявили у відомстві Михайла Саакашвілі – Офісі простих рішень і результатів. Заразився його заступник Олександр Ольшанський.