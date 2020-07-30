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В Україні новий антирекорд за COVID-19

30.07.2020

В Украине новый антирекорд по COVID-19

Найбільше інфікованих за минулу добу підтвердили у Києві, Львівській та Рівненській областях.

В Україні за минулу добу виявили 1197 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19. Це абсолютний антирекорд. Загальне число інфікованих досягло 68 794, повідомляє Моз у четвер, 30 липня.

Відзначимо, що зростання нових випадків COVID-19 триває третю добу поспіль. Напередодні повідомлялося про 1022 хворих.

Найбільше інфікованих виявили в Києві (199), Львівській області (131) та Рівненської області (105).

Також повідомляється, що за минулу добу загинули 23 людини, а з початку пандемії – 1 673.

При цьому за добу одужали 760 осіб. За весь час кількість видужали пацієнтів досягло 38 154.

Кількість виявлених випадків COVID-19 в регіонах України:

  • Вінницька область – 2698 (+38)
  • Волинська область – 3735 (41)
  • Дніпропетровська область – 1394 (30)
  • Донецька область – 865 (+4)
  • Житомирська область – 1807 (+43)
  • Закарпатська область – 5078 (+70)
  • Запорізька область – 779 (+12)
  • Івано-Франківська область – 4446 (+104)
  • Кіровоградська область – 703 (+5)
  • Київ – 8131 (+199)
  • Київська область – 3672 (+43)
  • Львівська область – 9397 (+131)
  • Луганська область – 122 (0)
  • Миколаївська область – 578 (15)
  • Одеська область – 3150 (+46)
  • Полтавська область – 431 (+17)
  • Рівненська область – 5942 (+105)
  • Сумська область – 484 (+17)
  • Тернопільська область – 2922 (+70)
  • Харківська область – 3626 (+70)
  • Херсонська область – 224 (0)
  • Хмельницька область – 1109 (+23)
  • Чернівецька область – 5812 (+61)
  • Черкаська область – 919 (+9)
  • Чернігівська область – 789 (+44)

Раніше повідомлялося, що у Тернопільській області чоловік втретє заразився коронавірусом.

Крім того, стало відомо про те, що COVID-19 виявили у відомстві Михайла Саакашвілі – Офісі простих рішень і результатів. Заразився його заступник Олександр Ольшанський.

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