Икона стиля: как одевался Джонни Депп в 1990-х (фото)

Растрепанные локоны, кольцо в одном ухе и всемерная непринужденность — Джонни Деппу удалось полностью освоить гранж и стать настоящей иконой 1990-х годов.

Джонни Депп, 1992

Личный стиль Деппа оттачивался на протяжении всей его голливудской карьеры. Хотя его нынешние пристрастия к топсайдерам и изысканным костюмам заслуживают внимания, именно его кожаные куртки из девяностых и незаурядные образы вдохновляют новое поколение и служат своего рода директивой по стилю эпохи.

Джонни Депп, 1995

Oversize-пиджаки и костюмы; кожаные, замшевые и джинсовые куртки, объемные джинсы; растрепанные рубашки — на первый взгляд может показаться, что Депп никогда не заморачивался по поводу своего внешнего вида. Тем не менее, актер сознательно виртуозно сочетал и наслаивал различную одежду и аксессуары, тем самым создавая ультрамодные образы.

Джонни Депп и Вайнона Райдер

Джонни Депп — мастер чрезмерного использования аксессуаров. В то время, как в вопросах подбора одежды Джонни не был новатором, он абсолютно точно преуспел в выборе украшений, головных уборов и прочих дополнений к образам. Актер никогда не упускает возможности надеть одну из своих многочисленных шляп. Также стиль Деппа не имеет себе равных в своей изобретательности, когда дело доходит до украшений. В любой момент мистер Депп может носить как минимум три кольца, галстук Боло и целый ассортимент браслетов. Лучшие образы актера из 1990-х смотрите в подборке Vogue MAN UA.



1 / 16Джонни Депп, 1987



2 / 16Джонни Депп, 1987



3 / 16Джонни Депп, 1988



4 / 16Джонни Депп, 1989



5 / 16Джонни Депп, 1990



6 / 16Джонни Депп, 1990



7 / 16Джонни Депп и Вайнона Райдер, 1990



8 / 16Джонни Депп, 1992



9 / 16Джонни Депп в Канах, 1992



10 / 16Джонни Депп в Лос-Анджелесе, 1993



11 / 16Джонни Депп в Лос-Анджелесе, 1993



12 / 16Кейт Мосс и Джонни Депп, 1994



13 / 16Джонни Депп, 1995



14 / 16Джонни Депп на премьере фильма «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» в Нью-Йорке, 1998



15 / 16Кейт Мосс и Джонни Депп, 1990-е



16 / 16Кейт Мосс и Джонни Депп, 1990-е