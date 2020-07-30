Якщо доведеться, Росія врятує Вірменію ядерним ударом

Введення в Азербайджан турецької армії під приводом навчань — серйозна ескалація ситуації в Закавказзі, говорить військовий експерт Павло Фельгенгауер.

Туреччина фактично ввела війська на територію Нахічеванської автономної республіки — це ексклав Азербайджану, який від основної території країни відокремлюють Вірменія і невизнаний Нагірний Карабах. Офіційно це зроблено під приводом для спільних турецько-азербайджанських військових навчань, який почалися 29 липня.

Однак враховуючи, що ці маневри пройдуть у момент загострення вірмено-азербайджанського конфлікту, що Туреччина в ньому традиційно на боці Азербайджану, а Єреван — член Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), основною ланкою якої є Росія, вже звучать побоювання, що все це може закінчиться черговим, на цей раз набагато більш масштабним, російсько-турецьким зіткненням.

Військовий експерт Павло Фельгенгауер, з яким оглядач «Росбалта» обговорив цю тему, не виключає втягування в таку війну НАТО з подальшим катастрофічним розвитком подій.

— На ваш погляд, проведення в нинішній напруженій обстановці спільних військових навчань турецької та азербайджанської армій на території Нахічевані, це демонстрація моральної підтримки Баку у вірмено-азербайджанському конфлікті або президент Туреччини Реджеп Ердоган всерйоз готовий виступити в ньому на стороні Баку?

— Нічого собі моральна підтримка! І Він, і його міністр оборони говорять про те, що будуть битися на боці Азербайджану, якщо що. Таким чином вони позначають свою позицію, яка, втім, завжди була такою. Тут виникає низка проблем, у тому числі, що стосуються статусу Нахічевані, позначеного Московським договором 1921 року між Турецькою республікою та Радянською Росією. Зараз турки кажуть, що якщо у Азербайджану почнуться проблеми, то вони можуть втрутитися і це втручання може бути дуже серйозним.

— Що в разі такого втручання Туреччини буде робити Росія?

— Звичайно, такий розвиток подій загрожує війною з Москвою — в цьому випадку Росія буде захищати Вірменію від турків. Для цього в Гюмрі і знаходиться наша військова база.

— Так, адже якщо Москва в подібному випадку не буде захищати Вірменію, то тоді постає питання, а навіщо взагалі існує ОДКБ, членом якого є, в тому числі, і Єреван…

— Ні, мова йде не конкретно про ОДКБ — це все фікція, тому що ні Киргизія, ні Казахстан, ні Таджикистан або Білорусія, які входять у цю організацію, воювати в Закавказзі не будуть ні за яких обставин. ОДКБ — це ж не НАТО, де навіть Чорногорія посилала кілька своїх солдатів на останні великі навчання Альянсу Trident Juncture («Єдиний тризуб»). Білоруська конституція, наприклад, забороняє воювати армії цієї країни за межами її території. Середньоазіатські республіки, що складаються в ОДКБ, теж не збираються воювати в Закавказзі. Інакше кажучи, це справа стосується тільки Вірменії та Росії, а інші учасники ОДКБ в разі чого будуть надавати їм головним чином моральну підтримку.

При цьому російські війська, які перебувають у Вірменії, не зовсім російські — відсотків на 90 по особовому складу вони вірменські. Стара імперська традиція — наймати для служби місцевих. Це просто дешевше виходить, ніж возити літаками з Росії контрактників.

У будь-якому випадку, там всього одна мотострілецька бригада, близько чотирьох тисяч осіб. Крім цього, там є ще наш авіаційний загін з Міг-29, зенітно-ракетні комплекси. Але в цілому це досить символічна бойова сила порівняно з розташованої на іншій стороні кордону 3-ї польової армії Туреччини.

Можливості посилення нашої угруповання там досить обмежені, тому що в разі чого доведеться пробиватися через Грузію. А грузини можуть не пустити, і тоді доведеться проходити з боями їх територію… Можна, звичайно, підвозити підкріплення по повітрю. Але повітряним шляхом танкові і мотострілецькі бригади перекидати складно. Крім того, у турків теж дуже потужна сучасна авіація.

Загалом, при розгортанні там військових дій, турки знесуть і вірменські, і російські сили, що перебувають у Вірменії. Але це буде означати війну з Росією, яка в таких умовах може вдатися до силам ядерного стримування — відповідно до нашої оборонної доктрини.

— Чи піде Москва на такий ризикований крок?

— Може й піти. Завдасть, наприклад, демонстраційний удар по гірській місцевості, де нікого немає, або по якій-небудь базі в Анатолії, щоб показати, що ми до цього готові. Але, з іншого боку, це вже буде війна з усім НАТО.

Ситуація досить серйозна, і вона може загостритися в один момент. Перехід турецько-азербайджанської кордону турецькими військами для участі в цих маневрах — це дуже серйозна ескалація, яка в гіршому варіанті потенційно в досить стислі терміни може призвести до ядерної війни. Втім, якщо повномасштабної війни між Азербайджаном і Вірменією не станеться, то і Туреччина в неї втручатися не буде. Завжди можна відіграти назад.