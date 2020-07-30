Південна Корея повідомила про випробування протикорабельної ракети в КНДР

Північна Корея випробувала протикорабельну крилату ракету на початку цього місяця в рамках своїх регулярних літніх навчань.

Про це повідомляє Інтерфакс.

За даними військових чиновників, ракета була випущена з корабля в Японському морі 6 липня і пролетіла менше 100 км.

Точний тип ракети невідомий, але чиновники вважають, що даний тип ракети вже був випробуваний раніше.

“Ми розглядаємо цей запуск як частину регулярних морських навчань Півночі”, – сказав представник Об’єднаного комітету начальників штабів полковник Кім Чон Нак.

“Ми уважно стежимо за військовими діями Півночі і підтримуємо жорстку позицію готовності”, – додав він.

Як повідомили військові, літні вчення стартували на початку липня. Зазвичай вони тривають до серпня.

Останнє відоме велике ракетне випробування Північної Кореї було проведено 14 квітня. Тоді Об’єднаний комітет начальників штабів ЗС Південної Кореї повідомив, що КНДР здійснила чергові запуски декількох ракет у бік Японського моря. За оцінками південнокорейських військових, снаряди, пуски яких тривали протягом 40 хвилин, є крилатими ракетами класу ” поверхня – корабель.