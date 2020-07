Крісло прокурора Одеської області приміряє подільник «короля контрабанди» Альперіна Руслан Бірюков

Стало відомо про звільнення прокурора Одеської області Максима Вихора. І тут же з’явилася інформація, що звільнилося місце дуже хоче зайняти нинішній начальник Департаменту ДБР України Руслан Бірюков, пише Багнет.

У Руслана Бірюкова дуже великий послужний список. Проте він відомий не як борець за закон і порядок, a як учасник багатьох корупційних скандалів. Навіть нинішню посаду, як випливає з матеріалів позовної заяви

Генпрокуратури проти ЗМІ, він отримав, завдяки зв’язкам. Нинішньому генпрокурору Венедиктової навіть довелося виправдовуватися за свого підлеглого. Венедиктова заявила, що стаття на УП містить факти, які не відповідають дійсності. Зокрема, вона наполягає, що її чоловік Денис Колесник не впливає на кадровыую політику Державного бюро розслідувань, a Руслан Бірюков не був призначений ee радником завдяки Колеснику.

Ну поки останній факт є предметом судового спору, про інших гучних справах Руслана Бірюкова co усіма подробицями можна прочитати з відкритих джерел.

Руслан Миколайович Бірюков народився 7 січня 1978 Одеса і, закінчивши у 2000 році Одеську державну академію харчових технологій, свій подальший життєвий шлях вирішив пов’язати c економічною злочинністю. Вступивши на службу в міліцію, він за чотири роки обзавівся «скоринкою» Одеської національної юридичної академії за спеціальністю «економіка підприємства ” правознавство». І навіть co часом набув диплом кандидата юридичних наук — благо, матеріальне становище це дозволяло.

Знову ж таки з відкритих джерел відомо, що початок кар’єри борця з корупцією тісно пов’язана з легендарною особистістю — Любов’ю Євгенівною Івченко, добре відомої в Одесі як Люба-недопалок, -. переконаною контрабандисткой та професійної «обнальщици».

Саме вона познайомила Руслана Бірюкова c «королем контрабанди» Вадимом Альперіним. Якщо б не останній зараз би Руслан Бірюков перебував у статусі умовно достроково звільненого з місць позбавлення волі, a не керував би Конкурсною комісією ДБР.

Альперін допоміг Бірюкову перевестися з Управління Державної служби по боротьбі c економічною злочинністю в Управління по боротьбі c організованою злочинністю в Одеській області, де наш герой дослужився до заступника начальника. На доказ цього згадують рейдерське захоплення Альперіним c допомогою Бірюкова «Науково-дослідний інститут спеціальних способів лиття» в 2005-2006 роках і «Стальканат» в 2009-2010 роках.

Серед дружніх зв’язків Руслана — відомий народний депутат України VIII скликання від Блоку Петра Порошенка — Іван Винник. Подейкують, що Іван Юлійович фінансує всі починання Руслана Бірюкова.

Про «діяльність» Руслана Бірюкова в Одесі можуть розповісти багато підприємців. Які потрапили під «забезпечення квитками» свого бізнесу co боку начальника УДСБЕЗ ГУМВС України в Одеській області Бірюкова Р. М. Будучи довіреною особою начальника УБОЗ ГУМВС України в Одеській області Самокиша В. П. (З січня 2008 року по грудень 2010 року) по надуманих кримінальних справах, Бірюков проводив обшуки і виїмки грошей у місцевих операторів валютного ринку. Пункт обміну валюти від незаконного конвертаційного центру відрізняла лише щомісячна абонентська плата бізнесменів в розмірі 5000 доларів США за не притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Інформацію o конвертаційних центрах р. Одеси Бірюков Р. М. отримував оперативним шляхом, у тому числі використовуючи відомості, отримав реалізуючи виник податковий кредит (податковим ямам) від створеного ним підприємства, проводив операції з імпорту товарів народного споживання. Разом з оформленням і розмитненням товару Бірюков іноді практикував «кидалово» клієнтів (переважно незнайомих осіб китайської національності). Фактично в представників КНР відбирався товар як контрабанда, a сам підприємець зазнав депортації, вантаж присвоювався і надалі реалізовувався оптом на території промринку «7 км» та в мережі так званих магазинів «конфіскату».

Не гребував Руслан Бірюков і відвертим вибиванням грошей c боржників. Чого варта тільки історія o отриманні землі дачно-будівельного кооперативу «Золоті ключі», розташованого на території Фонтанської ради Комінтернівського району.

У серпні 2012 року безпосередньо Бірюков Р. М. через власні джерела інформації вийшов на представників ОЗУ з Донецького регіону, за даними Донецького УБОЗ, займаються стягненням боргів в Одеській області. У числі постраждалих від дій «колектора» — підприємець Фомічов О. А. З нього в прямому сенсі слова спробували вибити 1.2 млн доларів. Але co зміною влади o діяльності Бірюкова в інтересах донецьких кланів якось забули.

І не просто забули, але і активно просунули вперед по кар’єрних сходах. Знову ж таки з відкритих джерел відомо, що Бірюков на хорошому рахунку у міністра МВС Авакова, його ставленика в Одесі Беха, a також дружний c сім’єю Генпрокурора. Більш того, злі язики стверджують, що харків’янка Венедиктова є креатурою всесильного міністра внутрішніх справ. Саме тому крісло прокурора Одеської області судячи з усього, і займе зручне для всіх Руслан Бірюков.

В тему: Труба дала текти. Альперін диктує нових переможців Роману Трубі

ДОСЬЄ: Вадим Альперін. «Король» одеської контрабанди

Іван Винник: житіє херсонського афериста. ЧАСТИНА 1

Крісло прокурора Одеської області приміряє подільник «короля контрабанди» Альперіна Руслан Бірюков оновлено: 30 липня, 2020 автором: Redactor