З-за епідемії коронавіруса Ольга Богомолець продає свій замок-музей «Радомисль», – ЗМІ

Внаслідок різкого падіння кількості туристів в замок-музей «Радомисль» (місто Радомишль Житомирської області), які побоюються заразитися тут коронавірусом, власниця музею Ольга Богомолець вирішила продати цей музей. Продаж заплановано на другу половину серпня.

Про це кореспонденту видання Досьє в Житомирській області повідомило джерело, близьке до керівництва замку-музею «Радомисль».

«Після того, як навесні з’явилася інформація про те, що людина захворіла коронавірусом саме після відвідин нашого музею, про «Радомысле» в окрузі пішла погана слава. Хоча до цього місцеві жителі пишалися цією пам’яткою, а багато ще й годувалися від приїжджаючих туристів. А тепер, незважаючи на всі наші заклики приходити, ігнорують музей. Ми в «Радомысле» думаємо, що люди просто піддалися паніці. Оскільки підстав для особливих переживань немає – наш район займає в області середні позиції. В 20 з гаком разів поступаючись за статистикою захворювання COVID-19 обласного центру, а також Коростеньскому, Любарскому й іншим районам області», — сказав джерело.

Нагадаємо, що в березні ЗМІ повідомляли про те, що у хворої коронавірусом 70-річної жінки з Радомишля перші симптоми захворювання з’явилися після того, як вона напередодні відвідувала музей української домашньої ікони в замку-музеї «Радомисль» і цілувала там ікони.

У лютому, за півтора тижні до візиту хворий в музей «Радомисль» в цьому музеї була група туристів з Італії. Вони також цілували там ікони. «Хтось із цієї групи, можливо, і заніс коронавірус в Радомишль», — припускав тоді один з працівників Житомирської ОДА.

Отримати коментар від власниці замку-музею «Радомисль Ольги Богомолець з приводу її планів продати в серпні цей музей не вдалося. Разом з тим, опитані нашим виданням фахівці на ринку нерухомості припускають, що пропозиція про продаж такого цікавого об’єкта викличе великий інтерес учасників ринку.