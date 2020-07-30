Безвиз у Зеленського і той китайська: проблем може бути більше, ніж туристів

28 липня, на сайті президента України опублікували його указ про тимчасове запровадження безвиза для громадян Китаю, які хочуть відвідати Україну з туристичною метою

І ось від цього рішення ми ризикуємо отримати більше проблем, ніж туристів.

На тлі пандемії коронавіруса і протестів в Гонконзі влади західних країн почали з прохолодою ставиться до Китаю. Це якщо не вдаватися в подробиці. Якщо ж вдаватися, то між США і Піднебесної відносини більш ніж напружені.

Приміром, США зажадали закрити китайське консульство в Х’юстоні (Техас). І буквально позавчора офіційний Пекін зажадав, щоб американські дипломати закрили консульство в Ченду і покинули його. Про це повідомляє BBC.

США зараз наш союзник.

По-перше, у питанні зупинки будівництва «Північного потоку – 2». Буде потік – не буде грошей, але це ж не важливо, важливо просто звучати.

По-друге, Конгрес погодив Пентагону військовий бюджет на наступний рік і 250 мільйонів доларів в ньому спрямовані на допомогу Україні.

І ось на тлі вигідного партнерства з США президент видає указ про китайському безвизе. Тобто, його не хвилюють питання отримання масштабної фінансової та геополітичної підтримки. Його хвилюють китайські туристи, які «дуже хочуть» відвідати Україну.

Не від того чи ми так лояльні до Китаю і його туристам, що хочемо досадити США і Захід, щоб вже нарешті позбавитися від їх грошей, допомоги та міфічного «зовнішнього управління»?

Благо цей безвиз тимчасовий, напевно, тому що китайський.

Денис ШАБАНИН