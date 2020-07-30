«Адмірал Кузнєцов» перетворюється в іржавий брухт за 100 млрд рублів

Чудове фото було злито якимись альтруїстами у відкриті джерела, а саме – стан модернізованого важкого авіаносного крейсера проекту 1143.5 «Адмірал Кузнєцов»

Точна дата, коли було зроблено фото, не вказується, але очевидно, що відображений даний «не має аналогів у світі» крейсер був уже після пожежі, яка мала місце бути на його борту в 2019 році, і вже в теплий період року, весна-літо.

Нагадаю, що 12 грудня 2019 року на авианесущем крейсері стався спалах в 1-му энергоотсеке корабля, яке охопило площу понад 500 квадратних метрів і завдало шкоди кораблю в кілька мільярдів рублів.

Що найдивніше, офіційні особи регулярно доповідали про те, що ремонтні роботи та модернізація корабля йдуть за планом, і ні пожежа, ні постійно зростаючий вартість робіт, наблизився вже до 100 млрд рублів, не можуть загальмувати процес відродження та поліпшення видатного крейсера!

Правда, така впевненість у неминучості здачі крейсера призводила до цієї плутанини з датами складання «Адмірала Кузнєцова». В той час, як одні офіційні особи називали термін здачі до 2021 року, інші озвучували 2022-q, а треті – 2023-го.

У березні цього року стало відомо, що робота по модернізації сухого доку на 35-му судноремонтному заводі в Мурманську, де повинен був відбутися основний і завершальний етапи ремонту та модернізації крейсера, не вкладається в терміни. А через деякий час стало відомо, що зовсім роботи з модернізації дока зупинені, оскільки Об’єднана суднобудівна корпорація розірвала контракт з «Інвестиції. Інжиніринг. Будівництво» на модернізацію сухого доку на 35-му судноремонтному заводі.

Тоді для мене це не було сюрпризом, адже в грудні 2019-го я писав про те, що роботи в доці на 35-му судноремонтному заводі призупинено. І, як ми можемо бачити за опублікованими фото, поліпшень на авианесущем крейсері за цей час не те щоб не сталося, більше того, схоже, що активні роботи на ньому не ведуться зовсім! А це означає, що план по перетворенню гігантського корабля, на «ремонт» і «модернізацію» якого витрачено вже майже 100 млрд рублів, на купу іржавого металобрухту, – в дії!

Що тут ще можна сказати… Сім футів над кілем!