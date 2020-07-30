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Небезпечний для Путіна Хабаровськ?

30.07.2020

Опасен ли для Путина Хабаровск?

Мітинги на підтримку конкретного політика, а не абстрактної ідеї, — тривожний сигнал для російського президента.

Існує два простих, зрозумілих, логічних і… абсолютно неправильних пояснення хабаровського протестного феномену. Одне виходить з владних кіл, інша — з опозиційних.

Представники влади кажуть, що люди, мовляв, виходять на вулицю за гроші, що в Хабаровську діють якісь іноземці, подзуживающие протест, і що взагалі вся ця історія пов’язана не з щирим невдоволенням народу, а зі злісними підступами ворогів. Людини з конспірологічною мисленням, звичайно, неможливо переконати в безглуздості такого підходу, однак той, хто цікавиться фактами, легко виявить, що подібна точка зору не має підстав.

Наші потужні силові органи давно повинні були б виявити місця масової роздачі «тридцять срібняків» та ідентифікувати хоча б деяких підбурювачів-іноземців — навряд чи можна знайти «агента ЦРУ» в Хабаровську складніше, ніж нашої людини в Солсбері. Але ніякої конкретики немає, хоча на вулиці регулярно виходять тисячі людей, які, згідно конспірологічній логікою, повинні потім рухатися до «каси».

Представники опозиції, у свою чергу, кажуть, що країна прокидається, люди обурені несправедливістю і діями влади, тому ось-ось збунтуються. У цьому підході вірно, звичайно, що невдоволення наростає вже пару років — приблизно з того моменту, коли Путін підняв пенсійний вік. Масові опитування і фокус-групи це підтверджують.

Однак від простого невдоволення до відкритого, тривалого, стійкого протесту шлях дуже довгий і тернистий. Ми бачимо сьогодні, що акції в Хабаровську значно потужніше, ніж можна було очікувати відразу після арешту Сергія Фургала, але по Росії в цілому ситуація залишається досить спокійна. Хоча всі сутнісні обставини — низький рівень життя, розрив у доходах між багатими і бідними, несправедливість в судах — практично однакові на величезному просторі від Калінінграда до Владивостока.

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Насправді хабаровський випадок відрізняє від багатьох інших один принциповий момент: протест персоналізований. Не в тому сенсі, що люди виходять за Фургала і ідеалізують його (хоча і не без цього, звичайно). А в тому, що в Хабаровську з’явилася реальна альтернатива «колективним Кремлю». Фургал не ідеальний і може навіть володіє дуже великими недоліками. Зате він — жива людина, а не абстрактна ідея демократизації, з якою зазвичай опозиція виходить в народ. Переконаним демократам зрозуміти таку логіку складно, але ж в Росії політично грамотних людей дуже мало. Для основної ж маси населення персоналізація протесту вкрай важлива. Мета повинна бути не абстрактною і довгостроковій, а гранично ясною і досяжною за короткий час.

Повернути Фургала або, принаймні, домогтися суду над ним в Хабаровську — це просто і зрозуміло. А от боротися проти Путіна за те, щоб коли-небудь досягти демократичного устрою суспільства, — це довго, складно і незрозуміло. Ми, власне, за це вже виходили гарячої взимку 2011-2012 в Москві і Санкт-Петербурзі. Спочатку ентузіазму було багато і масовість не поступалася нинішній хабаровської. Але влада дала нам погуляти та покричати пару місяців, і незабаром протест пішов на спад. А в Хабаровську він виявився значно стійкішою. Стратегія влади тут така ж: нехай прокричатся і втомляться ходити. Однак результат виявляється іншим.

Для Путіна хабаровська історія — дуже погана новина. Не в тому сенсі, що завтра його режим впаде. Цього не станеться. А в тому, що ми зараз в загальних рисах розуміємо, при яких умовах рано чи пізно таке все ж може трапитися. Якщо не в масштабах одного провінційного міста, а в масштабах всієї Росії раптом виникне справжній Антипутин — реальний, живий, — протести можуть стати впертими та тривалими. Грубо кажучи, як у 1987-1988 роках з’явився Єльцин як Антигорбачева.

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Путін, звичайно, завжди розумів, що теоретично така небезпека існує. Саме тому він не допускав появи значимих для всієї країни політичних фігур. На ключових постах прем’єр-міністрів і голів палат парламенту завжди були дивні, часом навіть смішні люди, яких суспільство ні за яких обставин не могло б вважати Антипутиным. І 20 років план недопущення конкурентів в загальноросійський інформаційний простір добре спрацьовував.

Але те, що суперник зросте з людини масштабу Сергія Фургала, Путін уявити собі ніяк не міг. А адже нинішня хабаровська історія означає, що і на федеральному рівні раптом з якихось причин не може з’явитися умовний Фургал — вчора ще нікому не відомий, а завтра перетворюється в Антипутина.

Втім, є і хороша новина для Кремля. Схоже, подібні фігури у нас виростають не з опозиції, а з влади. Будь-яка людина, що піднімається знизу (навіть настільки харизматичний, як Олексій Навальний), не сприймається в якості персонального символу протесту по-справжньому широкими масами. Але якщо політик вже побував у владі, чимось привернув до себе увагу, а потім впав з великої висоти, суспільство здатне сприйняти його як «доброго царя».

Подальший розвиток подій в Росії буде залежати від того, чи вдасться Путіну зачистити всі владне простір і не допустити, щоб при певних обставинах «падший ангел» (прем’єр, віце-прем’єр, міністр, губернатор чи генерал) раптом перетворився на демона, підхопленого на руки натовпом. В принципі зрозуміло, як цього не допускати. Але настільки ж ясно і те, що всі випадковості, при яких раптом утворюється Антипутин, передбачити неможливо.

 

 

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