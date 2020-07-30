Небезпечний для Путіна Хабаровськ?

Мітинги на підтримку конкретного політика, а не абстрактної ідеї, — тривожний сигнал для російського президента.

Існує два простих, зрозумілих, логічних і… абсолютно неправильних пояснення хабаровського протестного феномену. Одне виходить з владних кіл, інша — з опозиційних.

Представники влади кажуть, що люди, мовляв, виходять на вулицю за гроші, що в Хабаровську діють якісь іноземці, подзуживающие протест, і що взагалі вся ця історія пов’язана не з щирим невдоволенням народу, а зі злісними підступами ворогів. Людини з конспірологічною мисленням, звичайно, неможливо переконати в безглуздості такого підходу, однак той, хто цікавиться фактами, легко виявить, що подібна точка зору не має підстав.

Наші потужні силові органи давно повинні були б виявити місця масової роздачі «тридцять срібняків» та ідентифікувати хоча б деяких підбурювачів-іноземців — навряд чи можна знайти «агента ЦРУ» в Хабаровську складніше, ніж нашої людини в Солсбері. Але ніякої конкретики немає, хоча на вулиці регулярно виходять тисячі людей, які, згідно конспірологічній логікою, повинні потім рухатися до «каси».

Представники опозиції, у свою чергу, кажуть, що країна прокидається, люди обурені несправедливістю і діями влади, тому ось-ось збунтуються. У цьому підході вірно, звичайно, що невдоволення наростає вже пару років — приблизно з того моменту, коли Путін підняв пенсійний вік. Масові опитування і фокус-групи це підтверджують.

Однак від простого невдоволення до відкритого, тривалого, стійкого протесту шлях дуже довгий і тернистий. Ми бачимо сьогодні, що акції в Хабаровську значно потужніше, ніж можна було очікувати відразу після арешту Сергія Фургала, але по Росії в цілому ситуація залишається досить спокійна. Хоча всі сутнісні обставини — низький рівень життя, розрив у доходах між багатими і бідними, несправедливість в судах — практично однакові на величезному просторі від Калінінграда до Владивостока.

Насправді хабаровський випадок відрізняє від багатьох інших один принциповий момент: протест персоналізований. Не в тому сенсі, що люди виходять за Фургала і ідеалізують його (хоча і не без цього, звичайно). А в тому, що в Хабаровську з’явилася реальна альтернатива «колективним Кремлю». Фургал не ідеальний і може навіть володіє дуже великими недоліками. Зате він — жива людина, а не абстрактна ідея демократизації, з якою зазвичай опозиція виходить в народ. Переконаним демократам зрозуміти таку логіку складно, але ж в Росії політично грамотних людей дуже мало. Для основної ж маси населення персоналізація протесту вкрай важлива. Мета повинна бути не абстрактною і довгостроковій, а гранично ясною і досяжною за короткий час.

Повернути Фургала або, принаймні, домогтися суду над ним в Хабаровську — це просто і зрозуміло. А от боротися проти Путіна за те, щоб коли-небудь досягти демократичного устрою суспільства, — це довго, складно і незрозуміло. Ми, власне, за це вже виходили гарячої взимку 2011-2012 в Москві і Санкт-Петербурзі. Спочатку ентузіазму було багато і масовість не поступалася нинішній хабаровської. Але влада дала нам погуляти та покричати пару місяців, і незабаром протест пішов на спад. А в Хабаровську він виявився значно стійкішою. Стратегія влади тут така ж: нехай прокричатся і втомляться ходити. Однак результат виявляється іншим.

Для Путіна хабаровська історія — дуже погана новина. Не в тому сенсі, що завтра його режим впаде. Цього не станеться. А в тому, що ми зараз в загальних рисах розуміємо, при яких умовах рано чи пізно таке все ж може трапитися. Якщо не в масштабах одного провінційного міста, а в масштабах всієї Росії раптом виникне справжній Антипутин — реальний, живий, — протести можуть стати впертими та тривалими. Грубо кажучи, як у 1987-1988 роках з’явився Єльцин як Антигорбачева.

Путін, звичайно, завжди розумів, що теоретично така небезпека існує. Саме тому він не допускав появи значимих для всієї країни політичних фігур. На ключових постах прем’єр-міністрів і голів палат парламенту завжди були дивні, часом навіть смішні люди, яких суспільство ні за яких обставин не могло б вважати Антипутиным. І 20 років план недопущення конкурентів в загальноросійський інформаційний простір добре спрацьовував.

Але те, що суперник зросте з людини масштабу Сергія Фургала, Путін уявити собі ніяк не міг. А адже нинішня хабаровська історія означає, що і на федеральному рівні раптом з якихось причин не може з’явитися умовний Фургал — вчора ще нікому не відомий, а завтра перетворюється в Антипутина.

Втім, є і хороша новина для Кремля. Схоже, подібні фігури у нас виростають не з опозиції, а з влади. Будь-яка людина, що піднімається знизу (навіть настільки харизматичний, як Олексій Навальний), не сприймається в якості персонального символу протесту по-справжньому широкими масами. Але якщо політик вже побував у владі, чимось привернув до себе увагу, а потім впав з великої висоти, суспільство здатне сприйняти його як «доброго царя».

Подальший розвиток подій в Росії буде залежати від того, чи вдасться Путіну зачистити всі владне простір і не допустити, щоб при певних обставинах «падший ангел» (прем’єр, віце-прем’єр, міністр, губернатор чи генерал) раптом перетворився на демона, підхопленого на руки натовпом. В принципі зрозуміло, як цього не допускати. Але настільки ж ясно і те, що всі випадковості, при яких раптом утворюється Антипутин, передбачити неможливо.