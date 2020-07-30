Туреччина відв’язується від Росії і береться за Карабах

Російсько-турецькі дружба і братерство наближаються до нового загострення після Ідліб і Лівії. На цей раз їх місцем прикладання стане Карабах, а потім Крим і в цілком реальні терміни.

На бойові дії на вірмено-азербайджанському кордоні з 14 по 19 липня Анкара відреагувала відразу і гранично конкретно заявила про свою готовність негайно надати Азербайджану будь-яку, в тому числі, військову допомогу. Причому, незалежно від того, що з цього приводу думає Кремль і продовжить він купувати турецькі помідори або знову накладе на них санкції. Час показує, така реакції Анкари була не просто рішучих ситуативним кроком, а початком примушення Росії до припинення війни за Карабах.

В Анкарі, схоже, твердо вирішили закрити тему Карабаху раз і назавжди і без відкладання її знову в «дальній ящик». Саме так слід сприймати виступ 28 липня по турецькому телебаченню Ібрагіма Калина, прес-секретаря президента, з роз’ясненнями щодо ситуації на Південному Кавказі. Він повідомив, що Туреччина буде рішуче відстоювати інтереси Азербайджану, незалежно буде джерелом загрози їм Вірменія, Росія або будь-яка інша країна. Калим також поінформував, що у відповідь на стартували 23 липня спільні вірмено-російські навчання у сфері ППО, заплановані спільні турецько-азербайджанські навчання. Через кілька годин після виступу Калина прес-служба Міноборони Азербайджану повідомила про прибуття в Нахічевань військово-транспортних літаків Туреччини і доставці ними вертольотів, а також іншої техніки і початку навчань. Безпосередньо навчання розпочнуться 29 липня і в них буде брати участь 11 тис. турецьких військовослужбовців. Росіянам слід запам’ятати прізвище Калин, на відміну від Пєскова, він не жене пургу.

Виступ Калина не можна розглядати у відриві від проходила також 28 липня відеоконференції президента Реджепа Ердогана у зв’язку із завершенням другого етапу реставраційних робіт у православному монастирі Панагія Сумела і мечеті Свята Софія. Якби не короновірус, то Ердоган міг би символічно перерізати стрічки і там, і там, а так довелося обмежитися відеоконференцією. Але реставраційні роботи були другорядною причиною для неї. Головною була зміна статусу Св. Софії з музею на діючу мечеть, в якій 24 липня вперше з 1934 р. пройшов п’ятничний намаз, в якому брав участь і Ердоган.

Все це викликало бурхливе обурення у Елладської церкви і стримане у Московській РПЦ.

Якщо у церквах Греції на знак протесту проти намазу в Св. Софії, яка 1000 років була християнським храмом і 500 років мечеттю, дзвонили в дзвони, то Синод РПЦ 16-17 липня прийняв лише осудна заяву і звинуватив у всьому, звичайно, Україну. На другому місці після неї згадав Вселенського патріарха Варфоломія, оскільки той дав Томос Православної церкви України. По звивистій лінії думки Синоду РПЦ, якби не було незалежної України, то в храмі Святої Софії не було б і реставраційних робіт, і Ердоган не передав би його мусульманській громаді. Тепер, резюмував Синод РПЦ, православ’я не може протистояти ісламу згуртованим і єдиним фронтом з-за українських «розкольників».

Але це думка «політбюро» РПЦ. Її глава патріарх Кирило давно отримав вказівку від Кремля не дражнити Ердогана і промовчав. Лише місяць тому 6 липня він дозволив собі скромно помітити в прес-релізі для новин, що «деякі турецькі політики» хочуть змінити статус храму і назвав це «загрозою християнської цивілізації», а заодно ще й «духовності і історії». Як християнська цивілізація не зникла за ті 500 років, які Св. Софія була мечеттю і 90 років музеєм, він не пояснив. Патріарху складно визнати той факт, що іслам – це по багатьом критеріям одне з відгалужень в ранньому християнстві, але більш успішний, ніж аріані або донатісти. У певному смысли відмінність між християнами і мусульманами майже таке ж, як між троцькістами, сталіністами і маоїстами, – у кожного свій шанований пророк, але відлік років всі ведуть від Маркса як комуністичного Мойсея.

Патріарх Кирило з власною заявою в день намазу в Св. Софії не виступив і РПЦ, на відміну від Елладської церкви, дзвони не била. Втім, якби у липні 2019 р. партія «Нова демократія» не змінила б уряд атеїстів із Сіріза, яке відновлювало мечеті в Греції, то не впевнений, що реакція Елладської церкви була б настільки бурхливою. Вселенський патріарх Варфоломій з особистим протестом, на відміну від московського Кирила, виступив.

Замість цього патріарх Кирило з чекістською традицією організував у день намазу нараду в Лівані громадського об’єднання «Ликаа ортодокси» («Православна зустріч») по засудженню зміни статусу Св. Софії. У нараді крім настоятеля подвір’я РПЦ в Бейруті були також представники від Антіохійської церкви, двох вірменських церков – Католицької і Апостольської, Коптської церкви, Мелькітської, Маронітської і один англіканський пастор. Кремль і «політбюро» РПЦ спробували мобілізувати громадськість, щоб наїзд на Ердогана не виглядав суто російської витівкою і виступити «єдиним фронтом».

Поки виходить жиденько. Ердоган передбачав такий розвиток подій, чому і влаштував відеоконференцію, де розповів про ремонт не тільки мечеті Айя-Софії, але і монастиря Панагія Сумела, статус якого в 2010 р. був теж змінено з музейного на діючий об’єкт Константинопольської патріархії. Ердоган чітко дав зрозуміти, що уряд Туреччини готова роздати кожній сестрі по сережці і не без сарказму зауважив, що монастир Панагія Сумела завжди була храмом релігії або науки, за винятком періоду російської окупації, коли в ньому знаходився армійський склад. Ердоган красиво натякнув РПЦ, що їй краще мовчати, а не мукати про вселенську катастрофу через намазу в Св. Софії.

Власне, якщо б Росія в 2014 р. не окупувала б Крим з благословення РПЦ, яка оголосила його сакральним, то навряд чи Ердоган став заморочуватися зміною статусу Св. Софії з нейтрального на храмовий та багато чого б не сталося. Москва, захопивши Крим, сама штовхнула Туреччину і Ердогана до повернення Св. Софії в статус мечеті.

Іслам як релігія все ще має високі мобілізаційні можливості, на відміну від православ’я чи католицизму. Кремль в парі з РПЦ скільки не намагалися влаштувати в Україні релігійну війну за «істинну віру», але цей православний «джихад» їм так толком не вдався навіть на Донбасі. «Православних атеїстів» на Росії, безумовно, вистачає, але мобілізуватися в хрестовий похід і стати шахідом згодні небагато, і частіше за все тільки за гроші. Але за гроші Шойгу з Пригожиним набирають бойовиків і без релігійного супроводу.

Ердоган реалістично мислячий політик і тому прагне використовувати у боротьбі з російської імперської експансією мобілізаційний потенціал ісламу, оскільки багато людей дотримуються його догматів. Тому і змінив статус Св. Софії. Якби не російська окупація Криму, то Ердоган просував би раніше Туреччини в ЄС і відповідно тримав би курс на її секуляризацію.

Результат зміни статусу Св. Софії вже приніс Ердогану бажаний плід – турецький журнал «справжнє життя» помістив 27 липня на обкладинці набране арабським шрифтом вислів «Немає ніякого божества, крім Аллаха і Мухаммед – посланник Аллаха», а нижче заклик: «Збирайтеся разом для Халіфату. Якщо не зараз, то коли? Якщо не ти, то хто?». Обкладинка у журналу мобілізуючого червоного кольору.

«Справжнє життя», ймовірно, не без підказки з президентської адміністрації, що називається, поставила питання руба і запропонувала подумати про Ердогана як про халіфові, захисника і покровителя всіх мусульман. В арабських і турецьких соцмережах на це вже почали реагувати і по-різному. Арабські націоналісти поспішили вкотре звинуватити Ердогана і Туреччину в поверненні до імперської політики османизма, що далеченько від істини. Ердоган дійсно хоче, щоб його сприймали як халіфа, оскільки це дозволить йому говорити про захист прав мусульман не тільки в далекій Країні, але і в близькій Росії. Під час бойових дій турецької армії в Ідлібі проти асадовцев, підтримуваних Кремлем, одна турецька газета, близька до партії Ердогана, прямим текстом пообіцяла повстання мусульман в РФ, якщо Москва і далі буде нахабніти. Російські ЗМІ не без задоволення підхопили цю тему і стали викривати турецько-російську дружбу, а також застерігати Кремль, який, щоб всіх заспокоїти заморозив в черговий раз перетин кордонів РФ турецькими помідорами. Це вже стало традицією: при кожному новому загостренні російсько-турецької дружби Кремль хапається за помідори.

Зрозуміло, з багатьох причин Ердоган не буде визнаний халіфом. Цю посаду скасував ще Мустафа Кемаль і відродити її також не реально, як і відродити титул римського імператора. Але імідж захисника мусульман по всьому світу Ердоган собі вже створив багаторічними діями і зміну статусу Св. Софії можна вважати вершиною цієї роботи. Але для боротьби з російською експансією одного цього мало, треба було ще і зняти залежність Туреччини від поставок газу з РФ.

Ердоган з цим завданням теж впорався. Туреччина, після відмови України від російського газу, стала другим його великим споживачем після Німеччини. Але російські експерти навесні заговорили про зниження закупівель Туреччиною газу в РФ у 2019 р. майже вдвічі та зростання цієї тенденції в 2020 р. Друге місце між собою тепер ділять Італія та Австрія, до якої воно скоро і перейде, а Туреччина зупинила обидва газопроводу з РФ.

Старий газопровід «Блакитний потік» був зупинений на два тижні для ремонту 13 травня, але стоїть порожнім досі. Новий «Турецький потік» зупиняють з 27 липня і теж на два тижні, але ймовірність відновлення прокачування по ньому з 10 серпня вже викликає у експертів серйозні сумніви.

По-перше, два трубопроводу в Туреччину, кожен обсягом прокачування 16 млрд. кубів на рік, виявилося багато. Для покриття потреб Туреччини цілком вистачало одного, так що будівництво другого стало грошима, утопленими в Чорному морі. Москва будувала його з припущення, що Туреччина буде збільшувати споживання газу з РФ і його також можна буде продати в обхід України на Балкани і в Італії. Москва все ще обіцяє Сербії різку і велику індустріалізацію, як тільки простягне до неї газову трубу. Що будуть робити серби з цього газу, толком не знають ні в Москві, ні в Белграді, але тягнути трубу і раніше готові.

У реальності все виявилося зовсім не так. Туреччина, замість збільшення закупівель у РФ, стала енергійно переходити на політично безпечний зріджений газ з Алжиру. Він вже замінив 5 млрд. кубів з 10 млрд., які зазвичай надходили з РФ. Другу половину турки заміщають газом з Нігерії, Катару і ще звідки-небудь. Частка газу з США мала. Постачання газу на Балкани і в Італії ще під великим питанням, ніж запуск з 10 серпня «Турецького потоку», оскільки 27 липня, в день зупинки його на ремонт в Італії приварили фінальний ділянка газопроводу ТАНАП. Тепер вона може перейти на газ з Азербайджану і Ірану і відмовити від російського. За дивним збігом в цей же день в Болгарії сталася аварія на газопроводі, по якому РФ постачає через Україну газ в Грецію. Полагодити газопровід обіцяють на 29 липня, але легкий удар по іміджу «Газпрому» в Греції стався.

Так що, Туреччина з 27 липня почала вивчати на практиці можливість обійтися без газу з РФ, а перспектива його поставок в Італію і на Балкани через Туреччину вже виглядає майже фантастикою. Навіть без урахування тих санкцією, які Трамп обіцяє накласти на всіх учасників цієї затії.

Намаз 24 липня в Св. Софії, зупинка 27 липня «Турецького потоку», практично завершення робіт на ТАНАП, виступи 28 липня Ердогана і Калина, початок 29 липня азербайджано-турецьких військових навчань – це все ланки одного ланцюжка. На одному її кінці знаходиться Ердоган у статусі майже халіфа і вільний від газу з РФ, на іншому – Карабах і все, що з ним пов’язано. Тому не виключено, що російські військові маневри «Кавказ 2020» можуть взяти участь без запрошення з Москви і армії інших держав.

Першими до них вже намагаються підключитися загони Курдської робочої партії, що прямують до кордону Туреччини з Азербайджаном і Вірменією. Їх завдання підготувати перекриття автостради з Туреччини в азербайджанську Нахічевань. У зв’язку з цим в трьох прикордонних турецьких областях з 28 липня розпочато контртерористична операція з їх прочісування пошуку і складів зброї. Літні маневри на Південному Кавказі однозначно почалися і можуть вилитися в щось інше, якщо Єреван найближчим часом не почне конструктивні переговори з Баку по Карабаху.

Сергій КЛИМОВСЬКИЙ