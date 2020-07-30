«Слуга народу» Андрій Стрихарский у п’яному неадекваті чіпляється до людей в ресторані

В соціальних мережах з’явилося відео, на якому зафіксовано неадекватну поведінку народного депутата від «Слуги народу» Андрія Стрихарского, повідомляє Telegram-канал SKELET-info.

За словами очевидців, нардеп, перебуваючи чи то під впливом алкоголю чи наркотиків, пристає до жінки. Після чого, заступившись за жінку чоловіка, б’є охоронець Стрихарского. Де саме стався інцидент з побиттям поки невідомо.

Нагадаємо, народний депутат Стрихарский є членом Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Раніше повідомляли про те, що спійманого п’яним за кермом суддю Сердюка ВСП не може звільнити вже втретє.

SKELET-info

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«Слуга народу» Андрій Стрихарский у п’яному неадекваті чіпляється до людей у ресторані оновлено: 30 липня, 2020 автором: Redactor