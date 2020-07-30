Нардепка назвала «здобутки» Степанова, через які його хочуть звільнити

Без жодних сумнівів підписала постанову про відставку Степанова з посади міністра МОЗ
Ні довіра, віри, а тим паче розуміння, куди рухається наразі медицина, окрім чорних корупційних закупівель, я не маю. Це було, як і всі в уряді Шмигаля – політичним призначенням, й останніх чотири місяці із другої спроби голосування за цю кандидатуру – досить, щоб розглянути в залі його відставку.
Цього вимагає майже чверть парламенту.
За чотири місяці Степанов на посаді має такі «здобутки»:
• поставивши під загрозу мільйони життів пацієнтів: закупівлі ліків заблоковані МОЗ! 38 державних програм для тяжко хворих пацієнтів;
• майже спричинив колапс медичної системи: бо минулого тижня хотів звільнити керівництво НСЗУ; люди, які там працюють, були навіть не в курси;
• у розповсюдженні коронавірусу звинувачує людей: а сам наживається на костюмах для медиків (привіт, 40% переплат).
Ну й «родзинка»: заводити людей Богатирьової на посади та спеціальні заради МОЗ.
Тут більше деталей від моєї колежанки Ольги Стефанишиної.
Соломія БОБРОВСЬКА