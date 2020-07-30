Кремль не в силах зрозуміти завзятість протестів

Активне неприйняття Дегтярьова Хабаровському показало хибність уявлень влади про те, що за кожним явищем стоять гроші та якісь організатори.

Політична криза в Хабаровському краї став, мабуть, самим серйозним випробуванням для центральної російської влади після офіційного завершення другої Чеченської війни. Незважаючи на те, що події останніх трьох тижнів на Далекому Сході мають начебто регіональну специфіку, ця криза — системний. У тому сенсі, що випробуванню зараз піддається вся політична система Російської Федерації, вибудувана в останні два десятиліття. Налагоджена, як здавалося, до останнього гвинтика, вона тепер дає збій.

Що ми бачимо? Кремль у цілком притаманному йому стилі наче пінцетом висмикнув зі свого крісла керівника Хабаровського краю Сергія Фургала, помістивши його за ґрати. Хоч і не часто, але таке бувало, однак до того соціального вибуху, який стався в Хабаровську, це ніде раніше не призводило. Мало кого до цього знімали і садили? Після аналогічної операції в 2015 році стосовно тодішнього голови Сахалінської області Олександра Хорошавіна народ на вулиці не вийшов, прийняв це як належне. Не було бунтів і після посадки глави Комі В’ячеслава Гайзера (2015 рік), вятського губернатора Микити Білих (2016 рік), глави Удмуртії Олександра Соловйова (2017 рік). А тут таке…

Ми пам’ятаємо, що лідер ЛДПР Володимир Жириновський спочатку різко відгукнувся про арешт Фургала («На всіх камер не вистачить!»). Ймовірно, комусь в Кремлі це здалося схоже на горезвісний розкол еліт — один з нічних кошмарів нашої влади. Але подібні речі Володимир Путін вміє гасити швидко. ЛДПР в якості компенсації за Фургала отримала намісником у Хабаровську іншого свого члена — Михайла Дегтярьова. У минулі роки така «рокіровочка» пройшла як по маслу. Але сьогодні — ні. Активне неприйняття Дегтярьова Хабаровському наочно показало хибність уявлень прокремлівських політтехнологів, згідно з яким за кожним масовим протестом стоять гроші і якась організована група. Інших ідей у них, схоже, не мається.

В той же час це також показало і те, що міжелітні домовленості в російській політиці, які відігравали певну роль у минулому, сьогодні мають значення тільки… для цих самих еліт. Людям на вулиці на них начхати. І в цьому теж є своя логіка, і прикмета нового часу — громадяни явно міркують в тому дусі, що якщо еліти не поважають їх вибір, то чому вони повинні поважати незрозумілі їм закулісні домовленості верхів?

Між тим по своїй завзятості і тривалості хабаровские протести вже перевершують навіть московські виступи опозиції зразка 2011-2012 років. Москвичі зазвичай виходять на вулиці разово. Як правило, це завжди узгоджені з владою мітинги і демонстрації, які відбуваються за усталеним і продиктованим владою правилами: люди проходять по строго визначеним маршрутом, в строго відведений час, після чого дисципліновано розходяться. Крім того, між тими чи іншими демонстраціями московської опозиції зазвичай проходить досить багато часу. У Хабаровську ж за 18 днів, що пройшли з моменту затримання Фургала, пройшло вже 17 і мітингів, спрямованих аж ніяк не тільки в його захист, але, по суті, в першу чергу, проти політики федерального центру щодо Далекого Сходу.

З моменту останнього «умиротворення» Чечні політика Кремля щодо російських регіонів в цілому була досить однотипною. Вона зводилася до того, що центр завжди правий, навіть коли не правий зовсім. Він забирає собі левову частку виробленого в регіонах ВВП, розподіляючи далі ресурси на свій розсуд. Глави республік, країв і областей завжди повинні були грати роль оператора центральної влади на місцях, незалежно від того, вони обиралися чи призначалися з Москви.

Ця система в такій складній країні з такими різними регіонами спочатку була порочна і базувалася виключно на страху регіональних начальників, навіяному багато в чому подіями останніх двох Чеченських воєн. Рано чи пізно вона повинна була дати збій і ось він стався. Потенційна вибухонебезпечність ситуації на Далекому Сході мені доводилося писати і говорити не раз, але система працює за принципом «грім не гряне, мужик не перехреститься».

Крім того, що, власне, центр може запропонувати в якості альтернативи? Перетворити нашу номінальну Федерацію в реальну? Але в цьому випадку йому, як мінімум, для початку довелося б навчитися поважати вибір громадян на місцях і відмовитися від практики знімати і призначати регіональних начальників на свій розсуд. Можливо таке в діючій політичній системі? Очевидно, що ні. Сама її суть це виключає.

Тоді що? Залишається або періодично підкидати грошенят на ті чи інші інфраструктурні проекти, або гасити вже спалахнула пожежа асигнаціями (до чого федеральна влада вдалася і цього разу, терміново виділивши Хабаровському краю 1,3 млрд руб.), або компенсувати нікчемність регіональної політики телевізійним піаром.

20 років цей убогий набір заходів федерального центру щодо Далекого Сходу худо-бідно працював, але ось на наших очах стався системний збій. Який, наприклад, виражається в тому, що громадяни (причому вже не тільки на Далекому Сході) не вірять владі навіть тоді, коли вона наводить на захист своєї позиції начебто реальні факти. У цьому сенсі всі дії федеральних органів влади щодо розкриття тих чи інших епізодів осудних Фургалу злочинних діянь, не будуть мати ніякого заспокійливого ефекту. Влада так довго обманювала свого народу по-крупному, була так образливо зарозуміла, що тепер будь-які, навіть найбільш чесні слова і пропоновані факти, будуть піддаватися сумніву, осміянню і спростуванню тільки на тій підставі, що вони виходять від неї.

Крім того, люди ж не сліпі і не глухі, читати вміють. Інформація про те, що Фургал був усунений з-за конфлікту з близькими до влади олігархами, гуляє по мережі, і з цим нічого не поробиш. На цьому тлі всі факти проти Фургала, старанно озвучувані наслідком, сприймаються громадянами зі смішками і глузувань.

А коли сміються над владою — це взагалі дуже небезпечний для неї дзвіночок. Як казав класик, «людство весело розлучалось зі своїм минулим…».

Звичайно, «кремлівські яструби» зараз розривається від переполняющего їх невигадливого бажання «розмазати печінку протестувальників по асфальту». Інакше кажучи, від бажання діяти так, як завжди. Когось із хабаровський опозиціонерів вже почали відловлювати поодинці… загалом, теж добре відомий, але часом загрожує тяжкими для самої влади наслідками метод боротьби з опозиційно налаштованими громадянами. Колишній президент України Віктор Янукович, в спробі придушити Майдан, теж його практикував, і ми знаємо, де він тепер…

Втім, головний смотрящий по країні в відношенні хабаровський протестів взяв поки тривалу паузу. Це взагалі в його стилі — не знаєш що робити, постав процес на паузу. Розглядаючи таку тактику Кремля відчужено, суворо політтехнологічно, слід визнати, що вона зараз ймовірно є єдино вірною. Інша справа, що це саме тактичний прийом. Стратегія ж Кремля змінитися не може — інакше довелося б ламати сконструйовану ним систему. Але це неможливо. Іншої системи там не знають, а головне, знати не хочуть.

Так чи інакше, але моноліт нинішньої російської політичної системи зіткнувся з нездатністю вирішувати найважливіші економічні і соціальні проблеми країни і народу, невдоволення якої виражається сьогодні політичними протестами в Хабаровському краї і не тільки там. Чи переживе ця система поточний криза? Швидше за все, на цей раз так, оскільки, як ми розуміємо, влада поки не задіяла по повній свій головний політичний ресурс — силовий. З іншого боку, як не раз вже доводилося відзначати, його застосування тут може мати дуже непередбачувані наслідки. А значить, якщо і є вихід з нинішнього глухого кута, то тільки тимчасовий. Головне, що поки що залишається незрозумілим — скільки цей час буде тривати.