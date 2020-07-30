Кравчук погодився очолити українську делегацію ТКГ в Мінську

Перший президент України Леонід Кравчук погодився очолити українську делегацію в Тристоронньої контактної групи в Мінську.

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

Кравчук повинен замінити на чолі делегації другого президента України Леоніда Кучму.

«Я вже в своєму житті щось бачив і пройшов. Але час для відпочинку ще не настав. Я прийняв рішення, якщо я зможу, а я хочу цього, щось зробити щоб прискорити світ на Донбасі. Я буду робити це до останнього подиху. Ось чому я погодився», — цитує видання першого президента України.

Кравчук також оцінив діяльність президента Зеленського для встановлення миру на Донбасі – з його точки зору Зеленський «реанімував нормандську четвірку», і не боїться приймати непопулярні рішення.

Офіційний указ президента про зміни у складі ТКГ поки не оприлюднений.