На Херсонщині чоловік влаштував стрілянину

У четвер, 30 липня, в Херсонській області чоловік з ознаками наркотичного сп’яніння, влаштував стрілянину з мисливської рушниці. Стрілець закрився в будинку і почав стріляти по знайомим, з якими мав конфлікт.

Як повідомляє прес-служба Департаменту карного розшуку, в результаті стрілянини один отримав поранення.

Для затримання чоловіка був притягнутий спецназ КОРД, який оточив місце події. Стрілець був затриманий завдяки роботі «поліції діалогу». У результаті спецоперації стрілок був затриманий без застосування зброї.

Потерпілому надана медична допомога, його життю і здоров’ю нічого не загрожує. Слідчі дії тривають.

Поліція на місці події Департамент карного розшуку