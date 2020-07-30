З’явилися фото і відео одеського пентхауса Саакашвілі

Колишній президент Грузії, а нині український політичний діяч і голова Виконкому реформ Михайло Саакашвілі обзаводиться новою нерухомістю не тільки в Києві, але й в Одесі.

Минулої осені сам Саакашвілі розповів, що купив апартаменти в Одесі і навіть поділився домашнім відео. На кадрах видно, що в гостях у Михайла відомий комік Олег Філімонов з Джентельмен-шоу і звільнений політв’язень Олег Сенцов.

— Я переїхав у нову квартиру в Одесі. На новосілля були мої друзі. Що ще потрібно для щастя — тепла домашня обстановка, друзі, хороше вино і дуже цікава розмова, — сказав Саакашвілі на своїй сторінці в Facebook і додав. — Цей двокімнатний «пентхаус» складається з 60 квадратних метрів. І так, з неї є вихід на дах, як всі знають, без дахів я жити не можу».

Міхо таким чином нагадав про гостросюжетної історії трирічної давності. Тоді, проживаючи в центрі Києва в орендованій квартирі на вулиці Костьольній, Саакашвілі намагався втекти від співробітників СБУ і Генпрокуратури через горище на даху будинку в центрі Києва. Однак силовики його спіймали.

Журналісти дізналися де знаходиться цей пентхауз і зняли його з дрона.

Одеське житло Саакашвілі, фото: Владислав Бовтрук, «Країна»

Дворівнева квартира знаходиться у відомій «свічці» на Італійському бульварі. На одній закритій території відразу три «Перлини» номер 50, 25 і 24. Так називаються житлові комплекси відомого місцевого забудовника Kadorr Group.

Тут у дворі дитячий майданчик, підземний паркінг, спортивний куточок з вуличними тренажерами. По периметру пара автоматичних шлагбаумів, кругом камери відеоспостереження і чергують міцні хлопці, одним словом посилена охорона для мешканців.

Втім, сусіди на хуліганів чи злодіїв не скаржаться. А от шум з сусіднього будівництва багатьом заважає. Золоті сотки землі майже в самому центрі поруч з театром Музкомедії і парком Шевченка зараз активно забудовують.

Апартаменти Михайла Саакашвілі з видом на Чорне море, відео: Владислав Бовтрук, «Країна»

Щоб завітати в гості до Саакашвілі запускаємо квадрокоптер на 14-й поверх. Його тераса виглядає безлюдно. На плетених шезлонгах і диванчиках немає м’яких матраців, самотньо в кутку висить качель у формі яйця.

Навіть вічно зелені хвойні рослини в діжках гинуть. Одна декоративна туя повністю пожовтіла і всохла, ще дві круглі зів’яли. Вікна в спальні, кухні і вітальні щільно зашторені, а можна розглянути тільки столову з панорамними вікнами від підлоги до стелі і вікнами на даху. Це приміщення політик добудував вже після новосілля, таким чином збільшивши площу своєї квартири за рахунок великої території балкона.

Саакашвілі ще не подав податкову декларацію за минулий рік, тому точна вартість одеських квартир не відома. За двушку на 60 квадратів, як у Михайла, в цьому будинку просять $80 000. Ще $10-15 000 потрібно додати за велику терасу, з якої відкривається вид на море, кажуть місцеві ріелтори.

В цілому, такі апартаменти тягнуть на 3 000 000 грн.

Варвара Квітка, Владислав Бовтрук