МВД ввело новые правила сдачи экзаменов для водителей

По информации Министерства внутренних дел, подтвердить навыки управления автомобилем теперь стало проще, ведь перечень необходимых документов расширен.

Новый закон вступил в силу с 17 июля и вносит изменения сразу в два постановления:

— «О порядке приема экзаменов для получения права управления транспортными средствами и выдачи удостоверений водителя», которая совершенствует процедуры выдачи водительского удостоверения, а также более подробно регламентирует их проведение;

— «Об использовании технических средств контроля во время сдачи экзаменов (в том числе фото- и видеотехники), сохранении полученной с помощью них информации и доступ к ней», которая регламентирует порядок применения технических записей контроля.

Специалисты утверждают, что теперь подтвердить навыки управления автомобилем можно документом на право собственности транспортного средства супруга, и документами, которые подтверждают кредит, аренду или временный регистрационный талон.

Также, если ученик хочет открыть две и более категорий, то теоретический экзамен сдается 1 раз по билетам высшей категории. Известно, что если на экзамене ученик использует подсказки, справочные материалы или электронные средства, то испытание для него может быть прервано.

Следует отметить, что практический экзамен проводится в два этапа: на площадке и на городской дороге. Тайминг испытания — не более 1 часа. Отклониться от маршрута можно только в случае, если дальнейшее движение по плану невозможно.

Еще одним нововведением является то, что во время теоретического и практического экзаменов ведется непрерывная фото- и видеофиксация. А результаты экзамена можно обжаловать в течение 10 дней.

Напомним, что желающие научиться искусству вождения автомобиля, вскоре должны будут заплатить за это в 4 раза больше, чем это возможно сегодня. Расценки в автошколах поднимутся после реализации идей Министерства внутренних дел Украины.

В МВД заявили, что в украинском государстве, для того, чтобы получить водительское удостоверение, нужно провести с инструкторов около 20 часов. Однако это очень мало, так как с учителем нужно провести не менее 80 часов. К примеру, в Швейцарии, чтобы получить водительские права, нужно учиться с инструктором 100 часов.