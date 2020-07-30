Росії більше не дають в борг

У 2020 році уряду Росії доведеться відповісти на питання, де дістати від 4 до 5 трлн руб., які не надійдуть у федеральний бюджет через падіння нафтових цін і кризи в економіці. За останні три місяці Мінфін знайшов два рішення проблеми: секвестр бюджету на 10% і збільшення держборгу, що становить всього 20% ВВП. До недавнього часу Мінфіну вдавалося займати – відомство залучило рекордні 1,08 трлн руб. під час пандемії. Надихнувшись успіхом, Мінфін вирішив з липня по вересень продати держборгу ще на 1 трлн руб. Але раптово з’ясувалося, що охочих давати Росії в борг більше немає.

Покупців боргу ніде не видно