Росії більше не дають в борг

У 2020 році уряду Росії доведеться відповісти на питання, де дістати від 4 до 5 трлн руб., які не надійдуть у федеральний бюджет через падіння нафтових цін і кризи в економіці. За останні три місяці Мінфін знайшов два рішення проблеми: секвестр бюджету на 10% і збільшення держборгу, що становить всього 20% ВВП. До недавнього часу Мінфіну вдавалося займати – відомство залучило рекордні 1,08 трлн руб. під час пандемії. Надихнувшись успіхом, Мінфін вирішив з липня по вересень продати держборгу ще на 1 трлн руб. Але раптово з’ясувалося, що охочих давати Росії в борг більше немає.
Покупців боргу ніде не видно
- Росії все важче позичати гроші для фінансування бюджетного дефіциту, який цього року обіцяє стати найбільшим за десятиліття. Аукціон з продажу облігацій федерального позики (ОФЗ) 29 липня виявився провальним: Мінфін не зміг продати весь випуск 5-річних ОФЗ 26234 і ОФЗ 29014 з плаваючою ставкою і погашенням в 2026 році.
- П’ятирічні ОФЗ купили на 8,6 млрд руб. при пропозиції 30 млрд, причому половина пішла одному покупцеві. ОФЗ з плаваючою ставкою пропонувалися на 193 млрд руб., але було продано всього 19,2 млрд руб., оскільки 90% заявок надійшли зі знижками до 98,5% від вартості паперів.
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- В цілому аукціон приніс близько 28 млрд руб., вдвічі менше, ніж тижнем раніше, коли Мінфін зайняло 60 млрд. При цьому, щоб виконати план по запозичень, уряду потрібно продавати по 80-85 млрд руб. держборгу щотижня. Оскільки цього не відбувається, постає питання: хто буде купувати держборг Росії. Незважаючи на те, що у Росії низький рівень держборгу (всього 20% ВВП), попиту на нього немає.
- Успіхи другого кварталу, коли вдалося зайняти 1,08 трлн руб., пояснювалися збігом обставин. З одного боку, Центробанк знизив ключову ставку і робив гроші дешевше. Прибутковість ОФЗ, навпаки, зростала і була набагато вище, ніж папери розвинутих країн. Однак цикл зниження ключової ставки підійшов до кінця, рубль почав девальвувати, втративши істотно з кінця червня.
- У свою чергу Мінфін націлений продавати середньо – і довгострокові борги, каже начальник Центру розробки стратегій Газпромбанку Єгор Сусін. Але ємність такого ринку з урахуванням потенційних інвесторів – пенсійних і страхових фондів, приватних інвесторів, банків і населення – 1-1,5 трлн руб. І Мінфін вже обрало цей обсяг.
- Щоб займати і далі, каже аналітик, Мінфіну потрібно збільшити премії для приватних інвесторів, знизити терміни розміщення та підключити до держборгу ЦБ як покупця. Але Мінфін не збирається платити великі премії і скорочувати термін обігу облігацій. Тому йому доведеться розлучитися з ідеєю фінансування бюджетного дефіциту за рахунок держборгу і проводити секвестр бюджету. У 2021 році він запланований на 1,428 трлн руб., в 2022-му – на 1,892 трлн, а в 2023 – на 1,364 трлн. Економіка і росіяни відчують його на собі.