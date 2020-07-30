Як горить Сибір. Карти, графіки та фото пожеж у Росії

Перша половина 2020 року в Росії стала рекордно спекотною за 130 років метеоспостережень. В Арктиці стає все тепліше, а вологи стає все менше, і це ідеальні умови для пожеж. В цьому році сезон пожеж розпочався раніше, ніж зазвичай. До 28 липня вогонь пройшов 12 млн га (з них 6,6 млн – лісові території). Бі-бі-сі на графіках і картах наочно показує, як в останні роки в Росії горять сибірські ліси.

У першій половині 2020 року увагу багатьох кліматологів світу була прикута до хвилі тепла в Сибіру і на Далекому Сході.

20 червня Росгідромет зафіксував температуру +38 градусів за шкалою Цельсія в якутському місті Верхоянську, який вважається північним полюсом холоду (це звання оспорюється ще одним якутським населеним пунктом селом Оймякон). Полюс холоду – це місце, в якому зареєстровані найнижчі температури в даному півкулі. Верхоянський рекорд – 67,8 градуси морозу в лютому 1982 року.

Верхоянськ знаходиться за межами полярного кола. Цю область називають Арктикою або Заполярьем. Новина про новий рекорд спеки для Арктики опублікували багато зарубіжні видання.

Карта: Температурні аномалії в січні-червні 2020 року порівняно з середньою температурою за 2001 – 2010 роки. Червоний колір показує, наскільки тепліше було в конкретний місяць, а синій – наскільки холодніше.













Джерело: NASA Earth Observations

Всесвітня метеорологічна організація (ВМО) офіційно зареєструє цей рекорд після перевірки. Хоча попередньо вчені вирішили, що це спостереження обгрунтовано і відповідає поточним спостереженнями.

До таких високих температур в Сибіру могли привести кілька факторів, у тому числі аномально теплі зима і весна в цій частині світу, йдеться в повідомленні ВМО.

“Це була надзвичайно спекотна весна в Сибіру, а супутнє відсутність снігового покриву в регіоні в поєднанні із загальним підвищенням глобальної температури, поза сумнівом, внесло свій рішучий внесок у виникнення такого екстремального значення температури”, – вважає професор Рендалл Сервени, спеціальний доповідач ВМО з питань екстремальних метеорологічних і кліматичних явищ.

Як зазначає ВМО, в Сибіру спостерігалася “виняткова спека”: у травні температура повітря була вище середнього значення, в окремих районах перевищення досягало 10 градусів Цельсія.

Але жарким був травень – протягом всієї зими і весни повторювалися періоди більш високих, ніж у середньому температур повітря, відзначають вчені.

Росія підключилася до боротьби з глобальним потеплінням. Що її змусило?

Чим нам загрожує глобальне потепління: у 100 та 500 словах

США замерзають. Глобальне потепління дала збій?

У Сибіру завжди були суттєві коливання температур, в деякій мірі великі температурні аномалії не є чимось несподіваним, відзначають фахівці Кліматичної служби супутникової програми “Коперник”, яка досліджує супутникові дані про погоду і клімат. “Однак що незвично в даному випадку, так це те, як довго зберігалися більш теплі, ніж середні аномалії”, – йдеться в звіті служби.

У червні 2020 року перевищення середніх температур спостерігалося переважно в північно-східних районах Сибіру і Далекого Сходу, а на півдні і заході було холодніше, ніж зазвичай. Але середня по Росії червня температура все одно опинилася в трійці самих високих (більше теплим червень був тільки в 2012 і 2016 роках).

Перша половина 2020 року стала рекордно спекотною за всю історію спостережень – 130 років, повідомляв Росгідромет.

Хвиля тепла в Сибіру в січні-червні 2020 року була б майже неможливою, якби не вплив людини на клімат, уклала група кліматологів з різних країн у дослідженні, опублікованому 15 липня. Вчені показали за допомогою комп’ютерного моделювання, що викиди парникових газів, пов’язані з діяльністю людини, зробили хвилю спеки в Сибіру в першій половині 2020 року в 600 разів більш ймовірною.

За даними Росгідромету, температура в Росії підвищується в 2,5 рази швидше, ніж у середньому на планеті. Особливо значні зміни клімату спостерігаються в Арктиці та зоні багаторічної мерзлоти.

В Арктиці стає все тепліше, а вологи стає все менше, і це ідеальні умови для пожеж, зазначав головний дослідник програми “Коперник” Марк Паррингтон. Рослесхоз повідомляв в цьому році, що в Росії центри пожежонебезпечної ситуації зміщуються на північ.

Ранній сезон 2020 року

За теплої зими в Росії зросла вірогідність раннього сезону пожеж, говорив у квітні глава Гідрометцентру Роман Вільфанд. У підсумку так і сталося – весняні пожежі в Росії почалися раніше звичайного.

За даними дослідження Greenpeace, до 15 травня пройдена вогнем площа склала 13,5 млн га, що порівнянно з площею Греції. Це майже в три рази більше, ніж офіційні дані за цей же період. За даними Рослесхоза, станом на 15 травня пройдена вогнем площа склала 4,7 млн га (з них вкрита лісом – 1,9 млн га).

Ранній сезон пожеж добре видно на графіку кількості термоточек – температурних аномалій, виявлених з допомогою супутникових даних з виключенням аномалій техногенного походження.

На початку липня організація Greenpeace розпочала збір підписів під зверненням до уряду Росії. Екологи закликали уряд вжити заходів і не допустити повторення сильних пожеж 2019 року. Greenpeace закликає збільшити фінансування лісового господарства в регіонах з федерального бюджету як мінімум в три рази.

Також активісти вимагають скоротити площа так званих “зон контролю” – важкодоступних ділянок, де влада за законом не зобов’язані гасити пожежі, якщо вони не загрожують населенню чи економіці, а вартість гасіння перевищує шкоду. У 2019 році 90% усіх пожеж сталися саме у зонах контролю, на які припадає половина лісового фонду.

В кінці грудня міністерство природи підготувало поправки в Правила гасіння лісових пожеж, згідно з яким “зони контролю” пропонується скоротити до 6% лісового фонду, пише “Комерсант”. Проект поправок поки не прийнятий.

Фото: лісові пожежі в Сибіру до 2020 року

















Джерело: Julia Petrenko/Greenpeace

Але з фінансуванням питання все одно не вирішено, зазначав керівник лісового відділу російського відділення Greenpeace Олексій Ярошенко: “Фактично міністерство каже: ми своїм рішенням скоротимо площі лісів, які не можна гасити, більш ніж у сім разів, але нових грошей на те, щоб їх гасити, регіонам не дамо, хай самі викручуються, як хочуть.”

Greenpeace вважає, що регіонам потрібно як мінімум 25-30 млрд рублів на профілактику лісових пожеж і їх гасіння, а для виконання всіх лісових повноважень, переданих регіонах, потрібно 90 млрд рублів. У 2020 році на ці цілі передбачено 7 млрд рублів.

У 2020 році ситуація з фінансами в регіонах погіршилася через пандемію. За оцінкою Рахункової палати, випадні доходи регіональних бюджетів до кінця року можуть скласти до 2 трлн рублів.

На початку липня влади Красноярського краю запросили допомогу з федерального центру. Губернатор краю Олександр Усс заявляв, що кожен рік регіон витрачає на боротьбу з пожежами 1,5 млрд рублів, а федеральний бюджет компенсує лише третину цієї суми.

Фото: супутникові знімки лісових пожеж в Сибіру в середньому інфрачервоному діапазоні. На таких знімках області з підвищеною температурою показано у відтінках червоного і жовтого кольорів.













Джерело: Copernicus Sentinel

Як правило, найбільше пожеж припадає на Якутію. Наприклад, станом на 20 липня по всій Росії вогонь пройшов 10,2 млн га (дані Greenpeace – 19 млн га), з яких 5,5 млн га – лісові пожежі, показують дані “Рослесхоза”. Більше половини лісових пожеж палають в Якутії.

До 28 липня, за оцінкою “Рослесхоза”, вогонь вже пройшов 12 млн га, з яких 6,6 млн – лісові території.

У липні 2020 року Якутськ оповите димом від пожеж. Влади Якутії скаржилися, що коштів на гасіння було виділено недостатньо. Більш того, Рослесхоз заборгував регіону 150 млн рублів.

На початку і середині липня в деяких регіонах Сибіру і Далекого Сходу знизилася температура і пройшли дощі. Ситуація трохи покращилася, проте потім на північ Далекого Сходу повернулася спека, і кількість пожеж знову почало зростати.

Багато вуглекислого газу

В результаті пожеж в атмосферу виділяються великі обсяги вуглекислого газу – одного з основних парникових газів, відповідальних за глобальне потепління. У червні 2020 викиди CO2 в атмосферу від арктичних пожеж у всьому світі були аномально високими – 56 млн тонн. Це приблизно дорівнює річним викидів 12 млн автомобілів (для порівняння, в Москві кожен день на вулиці виїжджають до 3,6 млн автомобілів).

У червні минулого року викиди CO2 склали 53 млн тонн, йдеться у повідомленні Служби моніторингу атмосфери програми “Коперник”. Це більше, ніж у цьому ж місяці за 2010-2018 роки сумарно.

За кількістю пожеж 2020 рік наближається до 2019-го, який був одним з найактивніших за останні 18 років, говорив наприкінці червня вчений NASA Роберт Філд.

Такої ж точки зору дотримується головний дослідник програми “Коперник” Марк Паррингтон. Пожежі в 2019 і 2020 роках виявилися набагато більш численними, ніж у середньому за попередні два десятки років, зазначає вчений.

2019 рік виявився найтеплішим за всю історію метеоспостережень в Росії з 1877 року, повідомляв глава Гідрометцентру Роман Вільфанд.

Карта: середні добові температури повітря на висоті 2 метрів від поверхні Землі у липні 2019 року.































































Джерело: ERA5/Copernicus

Торік пожежі в Сибіру викликали широкий резонанс як в Росії, так і за кордоном.

Сибірські міста огорнув смог від пожеж. Дим доходив до Поволжя. Також на початку липня NASA повідомило, що дим від сибірських пожеж дійшов до США і Канади.

Карта: території, постраждалі від пожеж в 2019 році.





Джерело: NASA/LANCE/FIRMS

При цьому окремі чиновники намагалися применшити масштаб лиха. “[Пожежі] це звичайне природне явище, боротися з яким безглуздо, а може бути навіть і шкідливо”, – заявляв губернатор Красноярського краю Олександр Усс.

Слідчий комітет навіть порушив кримінальну справу на чиновників у Красноярському краї за статтею недбалість. СК запідозрив чиновників у тому, що вони не вжили заходів до ліквідації пожеж, в результаті чого вогонь поширився на великі території. Про результати розслідування не повідомлялося.

У 2019 році пройдена вогнем площа, за офіційними даними, склала 16,5 млн га. Це більше, ніж площа Латвії, Литви та Естонії разом узятих. Збиток від пожеж, за оцінкою Рослесхоза, склав 14,4 млрд рублів (200 млн доларів).

Карта: території, постраждалі від пожеж в 2019 році.





Джерело: NASA/LANCE/FIRMS

Над проектом працювали: розробка – Ольга Космылина, дизайн – Денис Корольов, текст і супутникові знімки – Сергій Козловський.