Починайте складати: українців попередили про швидкий стрибок комуналки

З 1 серпня українці будуть по-новому платити за комунальні послуги у зв’язку з відкриттям в останній місяць літа ринку газу.

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

Так, повідомляється, що з цього моменту споживачі зможуть самостійно визначатися з постачальником палива, а до цього ценорегулированием займається Кабінет міністрів України.

Таким чином, починаючи з серпня, ціни на газ будуть регулюватися умовами ринку, і залежати від постачальників. А це, в свою чергу, означає, що в холодний період року політики більше не зможуть контролювати і стримувати ціни на блакитне паливо. Як наслідок — взимку тарифи на газ будуть вище звичайного.

Змінити постачальника можна з 2015 року, однак через те, що процедура ця непроста, і забирала не один місяць, мало хто займався цим питанням. Пізніше правила спростили, а з першого числа змінити постачальника можна, відправивши повідомлення.

Однак найбільшою проблемою таких змін для жителів країни стане неможливість контролювати ціну на газ. Тим не менш, якщо постачальник скористається монопольним положенням на ринку і значно завищить ціни, жителі країни зможуть звернутися зі скаргою в Антимонопольний комітет.