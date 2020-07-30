СБУ: Україна продовжує продавати країни-агресора товари військового призначення

Співробітники Служби безпеки України викрили чиновників приватних компаній на організації механізму незаконної поставки в Росію товарів військового призначення та подвійного використання, вироблених державними оборонними підприємствами.

Про це повідомляє прес-служба СБУ у четвер, 30 липня.

Зазначено, що протиправний механізм поставок був блокований відомством ще в березні 2020 року.

«Для документування схеми у липні Служба безпеки України провела низку обшуків на деяких оборонних підприємствах у Харківській, Київській, Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській, Миколаївській та Полтавській областях. Керівництво державних оборонних підприємств при проведенні слідчих дій сприяло надання інформації щодо закупівель приватними компаніями товарів військового і подвійного призначення», – сказано в повідомленні.

Встановлено, що приватні підприємці-організатори схеми закуповували продукцію державних оборонних підприємств для подальших незаконних поставок в РФ та інші країни. Придбання військової продукції могло здійснюватися при сприянні співробітників державних оборонних підприємств з порушеннями українського законодавства.

Крім того, учасники групи передавали в Росію деякі технології з виробництва української військової продукції.

За даними слідства, організатор махінації – заступник директора одного з великих російських підприємств, яке забезпечує продукцією військового призначення підрозділи армії РФ і підприємства військово-промислового комплексу.

«Він має стійкі зв’язки з діючими і колишніми співробітниками ФСБ РФ», – додали в СБУ.

Зараз правоохоронці повідомляють про підозру організатору та трьом фігурантам кримінальної виробництва – чиновникам приватних компаній-постачальників. Вирішується питання про кваліфікацію дій інших учасників організованої злочинної групи, в тому числі – за ознаками злочину, передбаченого статтею про порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю (ст. 333 КК України).

Раніше СБУ блокувала масштабну схему поставок військової продукції авіатехніки українських оборонних підприємств у Росію.

Також повідомлялося, що був затриманий шпигун при передачі даних про ракетному комплексі ВСУ. Їм цікавилася російська ФСБ.