Чергове припинення вогню: що змінилося для військових з початком перемир’я

Повне і всеосяжне припинення вогню на Донбасі розпочалося з 00:01 27 липня 2020 року. Його погодили Україна і Росія, а також підтримує ОБСЄ.

Повне і всеосяжне припинення вогню, яке повинно було початися на Донбасі 27 липня, передбачає кілька заборон, яких повинні дотримуватися обидві сторони.

Зокрема, що на фронті зараз діє:

Заборона на наступальні та розвідувально-диверсійні дії, а також заборона на використання будь-яких видів літальних апаратів сторін.

Заборона на застосування вогню.

Заборона на розміщення важкого озброєння в населених пунктах та їх околицях.

Однак на практиці з абсолютним припиненням вогню так і не склалося. У перший день перемир’я на Донбасі, протягом доби 27 липня, бойовики тричі порушували режим припинення вогню.

Як усе це вплинуло на життя українських військовослужбовців, 24 сайту каналу розповів прес-офіцер 503-го окремого батальйону морської піхоти Олексій Годзенко.

Скільки насправді режим повного і всеосяжного припинення вогню?

За словами Годзенко, з позицій їх підрозділи за першу добу зафіксували два обстрілу.

Олексій Годзенко / Фото: Facebook

«Перший був приблизно о 12.10. По нас відкрили вогонь з автомата, кулемета і був приліт ВОГ-25, це – граната з підствольного гранатомета. Другий обстріл наших позицій був сьогодні близько шостої, також був обстріл наших позицій з того ж підствольного гранатомета», – сказав він.

Крім того, за його словами, після обстрілу бойовиків 27 липня ВОГом в Маріїнці поранений місцевий житель.

Режим повного і всеосяжного припинення вогню по нашому напрямку протримався 12 годин і 10 хвилин. У побратимів з бригади морської піхоти цей режим тривав 20 хвилин – їх обстріляли через 20 хвилин після півночі, коли повинно було розпочатись перемир’я. У побратимів з десантно-штурмової бригади, наскільки я знаю, він тривав близько 9 годин, після чого їх закидали ПОМ-2. Тобто, ми очікували, що тиші не буде, і наші очікування виправдалися, – розповів Годзенко.

При цьому версія, що ці обстріли були випадковим інцидентом виконавця, на його думку, не дуже відповідає дійсності.

«Це – стовідсотково провокаційні обстріли. Використовуються низькі калібри, немає прицільної стрільби – просто щось кидають в нашу сторону. Все це робиться, щоб спровокувати нас на відкриття вогню. Що характерно, те, що вони кидають за нас, вони в своїх ЗМІ для окупованих територій намагаються подавати як наші обстріл. Таку тактику ми вже давно знаємо», – додав прес-офіцер.

Також, за його словами, за кілька годин до початку перемир’я бойовики спровокували пожежі у кількох населених пунктах по всій лінії фронту.

Карта окупованих територій України на сході / Інфографіка 24 каналу

«Наприклад, на хуторі Жованка в селищі Зайцево підпалили траву двома вибухами. Вогонь перекинувся на Жованку і військовослужбовці гасили півтора десятка дворів разом з будинками. Серйозні пожежі були в районі Водяного і в районі Павлополя», – сказав Годзенко.

Він уточнив, що подібні підпали – це також стандартна тактика, яку постійно використовують бойовики. Просто в цей раз так співпало, що підпали сталися за кілька годин до перемир’я. Зараз військовослужбовці, у зоні відповідальності яких відбулися підпали, вже загасили полум’я. За наявною інформацією, ніхто не постраждав.

Вже після завершення нашої розмови з прес-офіцером штаб Операції об’єднаних сил повідомив, що зафіксовано ще один факт порушення режиму припинення вогню – бойовики обстріляли українські позиції з підствольного гранатомета неподалік від селища Шуми на Луганщині. За наявною інформацією, бойових втрат з української сторони немає.

Що змінилося для військовослужбовців?

Практично нічого.

Робиться все те ж, що завжди робиться в армії. Єдине що – ми не стріляємо і не відповідаємо на ось ці провокаційні обстріли,– сказав Годзенко.

«З важливого – вчора, командувач пояснив, що інженерка не заборонена. Нам не можна просуватися вперед, але ми можемо приводити в порядок позиції і зміцнювати їх. Тому зараз робимо акцент саме на це. Ніхто не має ілюзій про припинення бойових дій. Ми розуміємо, що вони відновляться. Тому зараз активно зміцнюємо свої позиції, щоб бути в безпеці, коли це відбудеться», – додав він.

Євгенія Мазур, «24канал»