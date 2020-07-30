Новий прокурор Києва виконує завдання генпрокурора

Голова пенітенціарної служби у 2014 році, а нині адвокат Сергій Старенький вважає, що новопризначений прокурор Києва не має справедливого підходу до розслідування кримінальних впроваджень.

Коментуючи призначення неоднозначної особи новим київським прокурором, адвокат зазначив, що наразі його діяльність залежить від генерального прокурора і є дуже суперечливою.

«Я погоджусь з тим, що в середовищі юристів неоднозначні відгуки щодо його процесуальної діяльності, але я думаю, що тут дуже важливу роль буде займати позиція не прокурора Києва, а завдання, які йому ставити генеральний прокурор. На жаль, діяльність генерального прокурора зараз є дуже суперечливою. Вона однозначно схильна до обвинувального ухилу, а не до справедливого підходу до розслідування кримінальних впроваджень. Були заяви, що ми повинні забезпечуваті максимально обвинувачення. Не об єктивне обвинувачення, а максимальні. Тому я думаю, що таке призначення буде дуже залежати від позиції Венедиктової і того, які зобов’язання на себе взявши прокурор Києва. Я вважаю, що від нього мало що буде залежати, а залежатиме від позиції генерального прокурора», — пояснивши Старенький.