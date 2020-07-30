Кардіолог назвала головну ознаку слабкого серця

Кардіолог Світлана Зубаїлова розповіла в Instagram, як виявити початкові ознаки ослаблення серцевого м’яза.За її словами, є дуже яскрава ознака: людина змушена спати з піднятою головою і опущеними ногами. Використання трьох-чотирьох подушок, а також сон в напівсидячому положенні — «це стовідсоткова ознака слабкого серця», підкреслює кардіолог.

– Оскільки серце працює ледве-ледве, на межі можливостей, кров не прокачується через нирки, в результаті відбувається затримка рідини в організмі. Тиск знижується, прискорюється серцевий ритм (90 ударів в хвилину і більше). Проявляються ознаки ослаблення серцевого м’яза: набряки на ногах, вода в животі, набухання печінки, накопичення рідини в легенях і задишка, яка посилюється в положенні лежачи, — пояснила медикиня.

Є й інші ознаки того, що з серцем почалися проблеми. Наприклад, задишка при фізичному навантаженні. Також має насторожити почуття здавленості в грудній клітці.

– Поява печіння або дискомфорту за грудиною при прискоренні темпу ходьби або виході на холодне повітря взимку, поява почуття здавленості в грудній клітці рано вранці — все це сигнали про те, що судини серця забиті холестерином. Це означає, що ось—ось трапляться тромбоз і інфаркт, – попереджає лікарка.

Ще один привід для негайного звернення до лікаря – сильне серцебиття в стані спокою: пульс більше 90 ударів в хвилину може вказувати на порушення ритму серця.

Класична ознака порушення серцевої діяльності – набряки гомілок і стоп до вечора. При цьому, як правило, людина різко додає у вазі-близько 800-1000 грамів за добу.

Лікарка попереджає: якщо не звертати уваги на ці ознаки – справа може закінчитися катастрофою.