Рекордна за 6 років кількість росіян не розуміють, куди рухається країна

Пандемія, девальвація, рекордне з 1990х крах доходів, а також реформа Конституції і наростаючий градус держпропаганди – породили когнітивний дисонанс у масовій свідомості населення Росії, огорнувши його туманом і страхом перед майбутнім.

Рекордна за 6 років частка росіян не розуміє, в якому напрямку рухається країна, показало опитування «Левада-центру», результати якого опубліковані в середу.

Якщо рік тому 9% респондентів «важко відповісти» на питання, у правильному чи неправильному напрямі йдуть справи, то на липень 2020-го їх число подвоїлося – 18%.

За останні 10 років соціологи лише двічі фіксували більш високий рівень невизначеності – в 2014 році, коли анексія Криму вилилася в санкції, і в 2010-му, коли економіка переживала шок від глобальної фінансової кризи.

У когнітивному тупику ті, хто раніше підтримував курс країни, випливає з опитування. Якщо на початку року «правильним» розвиток ситуації вважали 52% респондентів, то до літа їх залишилося 42% (мінімум з 2013 року).

При цьому частка тих, хто вважає, що країна йде неправильним шляхом практично не змінилася: 39% у січні і 40% у липні.

Заяви влади про впевнену перемогу над коронавірусом і «безпрецедентною допомоги, наданої бізнесу і населенню, виявилися безсилі реанімувати рейтинг Володимира Путіна, звалився навесні до історичного минимиума.

На липень діяльність Путіна схвалювали 60% опитаних «Левада». Порівняно з квітнем і травнем рейтинг президента зріс лише 1 процентний пункт, а з початку року втрачає 8 п. п.

Втрачаючи довіру до Путіна люди залишаються без орієнтирів. Четвертий місяць поспіль частка респондентів, які не змогли дати відповідь, вони довіряють президенту чи ні, тримається поблизу рекордів за 18 років: 8% у квітні, 7% в травні і 6% у червні і липні (проти нормальних 1-2% протягом останніх десяти років).

Відкритий питання про довіру політикам показує подальше сповзання рейтингу Путіна. Без підказки у липні лише 23% опитаних «Левада» назвали чинного президента політиком, якому вони довіряють. З початку Путін втратив 13 процентних пунктів підтримки, а порівняно з 2017-му (59%) – більше половини.

Разом з Путіним, втім, на «дно» котяться всі старожили російської бюрократії: рейтинг прем’єра Михайла Мішустіна впав з 13% до 10%, Сергій Шойгу починав рік з 19%, а до липня мав вже лише 10%, Сергій Лавров втратив дві третини підтримки і має 6% замість 17%.

Частка росіян, які «важко» назвати хоча б одного заслуговує довіри політика, за три роки зросла втричі – до 33%. Ще 17% заявили, що «не довіряють нікому».