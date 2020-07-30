Податок на оренду квартир будуть рахувати по-новому: що пропонує «Слуга народу»

В Україні податок на оренду квартир пропонують скоротити у два рази – до 9%. З такою пропозицією виступило кілька нардепів від «Слуги народу» (законопроект №3928).

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Документ розробили «слуги народу» Ірина Аллахвердієва і Олексій Ковальов. Документ містить лише одну норму: замість 18% стягувати з доходу від оренди нерухомості 9%.

Просто так змусити всіх почати платити податок неможливо, впевнений президент Асоціації експертів з нерухомості Юрій Піта. Власники квартир роками не платили і зараз пояснити їм, чому раптом треба платити, складно.

«Власник, який 10 років здає і не платить податки, змусити його почати платити дуже складно. Майже неможливо. Зваблювати себе тим, що ринок прям вийде з тіні, складно. Але зниження податків як мінімум зменшить тіньовий ринок. Клієнти, які здають в оренду, чесно кажуть, що не готові платити 19,5% податку. Вони вважають, що це достатньо велика сума», – розповів президент асоціації у коментарі OBOZREVATEL.

У Юрія Піти також є свої клієнти, які здають квартири. Усім їм він радить або відкрити ФОП, або раз у рік заповнити податкову декларацію і виконати своє зобов’язання. Багато, запевняє ріелтор, до таких порад прислухаються.

«Ми не можемо контролювати, заплатив людина податок чи ні. Але як мінімум пояснити, чому потрібно платити, повинні», – говорить Піта.

В Асоціації ріелторів погоджуються, що левова частка ринку знаходиться в тіні і ситуацію потрібно виправляти. Ось тільки як це зробити – велике питання. Почати варто, каже експерт, зі зниження податку. А от далі проконтролювати, заплатив податок людина чи ні, дуже складно. Щоб перевірити, чи це потрібно робити «контрольну закупівлю», орендувати житло, жити в ньому, справно платити і через рік прийти з перевіркою і переконатися, заповнив власник річну декларацію про доходи і сплатив податок.

«Ті, хто молодший, намагаються зареєструватися як фізособи-підприємця і платити 5%. Для них це досить комфортна сума податку. А ті, хто не хоче відкривати ФОП, це в основному літні люди, працюють у тіні. Якщо зменшити податок, навіть ті, хто не підприємці, можливо, будуть готові платити. 5% платять легко. На яку суму знизити податок, питання складне», – додає Піта.