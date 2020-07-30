Ківа знову публічно облажався: Його «нафтопереробний завод» на ділі виявився пустирем з металобрухтом

Журналісти проекту Bihus.Info повторно зловили на брехні народного депутата від ОПЗЖ Іллю Ківу, який заявив, що більше 1 млн грн йому принесла не жомовая яма, а діючий нафтопереробний завод».

Денис Бігус особисто виїхав в Полтавську область і зняв «підприємство» Ківи на відео.

Нагадаємо, журналісти програми «Наші гроші» опублікували розслідування про жомовой ямі, яку знайшли в декларації Ківи. Нардеп зазначив, що отримав від передачі в оренду порослої бур’яном ями 1,2 млн грн на рік. За документами яму орендувала львівська компанія «Сіквел», яка фігурує в кримінальному провадженні як фіктивний. Автори розслідування припустили, що яму Ківа використовує для відмивання грошей. Сам Ківа спростував інформацію і опублікував відео з діючим підприємством, яке йому належить і приніс ті самі 1,2 млн грн доходу.

Денис Бігус виїхав за вказаною адресою в село Заводське Полтавської області і знайшов «підприємство», про який говорив Ківа. Ним виявився порослий бур’яном пустир з купою металобрухту. «Це була жомовая яма. Потім Ківа взявся, наш полтавський кудлатий чорт, лисий правда. З держадміністрацією зрозуміло, як воно вирішувалося, як робилося. От це все, що перебудовувалося. Приїжджав сьогодні о пів на сьому помічник депутата, зняв тут все в трьох ракурсах», — показав об’єкт власник території Анатолій.





«Виникає питання. Якщо в декларації це жомовая яма і за неї заплатили 1,2 млн грн, це надзвичайно схоже не відмивання грошей. Якщо це цілісний майновий комплекс, який варто скажених грошей, то він повинен бути задекларовано, як майновий комплекс, а не жомовая яма», — сказав Бігус, додавши, що виправдання Ківи — «повний трындеш».