Наступним «слабкою ланкою» після Італії може стати Іспанія.

В Італії, надихнувшись прикладом Великобританії, днями повідомили про запуск нового політичного руху «Italexit», яке повинно привести до виходу країни з Євросоюзу.

Про це пише директор Інституту трансформації суспільства, економіст і політолог Олег Соскін у сьогоднішньому коментарі для «Главреда».

Відразу скажу, що Італія озвучила свої плани про вихід з ЄС багато в чому тому, що раніше їй пообіцяли великий пакет грантів. Але так як цей пакет заблокований Європарламентом, ситуація всередині Італії незабаром почне загострюватися — там розраховували на надходження грошей, які могли б пом’якшити ситуацію, але їх не дали. Цим і пояснюється небажання перебувати в складі Євросоюзу, який італійцям нічим не допомагає.

А допомога їм необхідна, так як у країни величезний державний борг, який вона сама вже не може обслуговувати.

Італія дуже складно переживає як економічна криза, так і пандемію, ВВП падає, на виконання економічних зобов’язань перед Євросоюзом просто немає коштів. Ситуація ускладнюється і тим, що зараз Європейський Центробанк очолює Крістін Лагард — до цього його очолював італієць, при якому Італія отримувала кредити і розміщувала євробонди. Зараз же Італія тримається в складі ЄС з останніх сил.

Крім того, всередині країни зараз дуже сильні націоналістичні і праві партії, які виступають проти членства в ЄС. За фактом політичний криза вже почалася і його результатом на найближчих виборах може стати формування антиєвропейського більшості в парламенті і уряді. Іншими словами, на партійному рівні там може з’явитися та ж модель, що й у Великобританії. Але, на відміну від Великобританії, Італії Євросоюз відпустить набагато швидше і легше якраз з-за непростої економічної ситуації.

Наступним «слабкою ланкою» після Італії може стати Іспанія — там ситуація ще гірша і скоро може початися процес розпаду самої держави.

Але справжня криза Євросоюзу настане до кінця 2020 року, так як вже в 2021 році з поста канцлера Німеччини йде Ангела Меркель, яка була стрижнем ЄС. І так як у неї немає наступника, поряд з виходом Великобританії і нездатністю Франції впливати на ситуацію, Євросоюз розділився на групи.

Є група країн з однорідною економікою, яким вигідно функціонування єдиних ринків – фінансового, валютного, робочого і т. д. В цю групу входять Німеччина, Швеція, Данія, Фінляндія, Нідерланди, Бельгія і Люксембург, які успішно справляються з наслідками кризи. Франції також вигідно бути у цій групі, але ситуація від перерахованих вище країн відрізняється наявністю важкого фінансового положення.

Бо Єврозона може в майбутньому звузитися до кількох країн. Також у Євросоюзі можуть залишитися країни Прибалтики, оскільки їх присутність необхідна як стримуючий фактор з-за близького сусідства з Росією (фашистська держава, країна-агресор — згідно із Законом України від 20.02.18).

Решта ж у майбутньому можуть відновити свої внутрішні валюти і створити окремі системи управління.

Якщо ж говорити про українців, які працюють в Італії, то їх життя після Италексита може покращитися, так як з великою ймовірністю Італія піде їм на поступки і спрощення, оскільки діаспора українців в країні вже чимала і може ще збільшитися після «Италэкзита», бо Італії потрібна буде ефективна і дешева робоча сила.