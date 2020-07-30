Кияни вийшли на мітинг проти дерибану бюджету київської мафією на чолі з смотрящим Комарницьким і Кличка

30 липня городяни вийшли на мітинг під КМДА проти корупційного дерибану бюджету так званим «смотрящим» за Києвом Денисом Комарницьким, народним депутатом Миколою Тищенком та чоловіком її сестри Германом Бліновим. Інформація про це з’явилася на Facebook сторінці громадянського об’єднання «Стоп свавілля».

У людей немає сумнівів, що мер Києва Віталій Кличко пов’язаний зі скандальними Комарницьким, Тищенко і Бліновим, адже навіть після проведених у них обшуків, він виділив 400 млн грн фірмі-прокладання Комарницького-Тищенка «Еко-Буд-Трейд», які зняв з реконструкції Шулявського мосту і Великої окружної дороги.

Кияни вимагали від Кличка пояснень: чому досі не звільнені керівники Департаменту міського будівництва і архітектури КМДА Олександр Свистунов, Юрій Тація та Олександр Яструбенко, які дають Комарницькому необхідні документи на незаконні об’єкти забудови, отримуючи з цього відкати.