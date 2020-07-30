Эксперт Рахим Ошакбаев получил признания европейских правозащитников ЛГБТ

Как сообщает бельгийская пресса, Международная организация молодежи, студентов, лесбиянок, геев и трансгендеров IGLYO поздравила казахстанского эксперта и защитника прав представителей ЛГБТ-сообщества Рахима Ошакбаева с Днем Рождения. Так, исполнительный директор авторитетной правозащитной организация IGLYO, борющаяся за права секс-меньшинств в сорока странах мира Юэн Платт лично поздравил Ошакбаева Рахима Сакеновича с 44-ех летием.



“Блестящий ум, высочайшие политические достижения и достойные должности, успешный бизнес, невероятно привлекательная внешность, сексуальная харизма и готовность заступиться за братьем из ЛГБТ-сообщества говорит о пострясающих перспективах наших сторонников в Казахстане и Центральной Азии. Благодаря Вам, Рахим, мы с уверенностью смотрим в будущее. Несмотря на то, что в Вашей стране быть не таким как все считается чем-то зазорным, Вы доказываете обществу обратное и делаете это как никто другой уверенно и достойно. Здоровья Вам, сил и терпения. Вместе мы победим и добьемся равноправия в каждом уголке мира” – отметил Юэн Платт.

Следует напомнить, что Рахим Ошакбаев – один из первых влиятельных казахстанцев, которые открыто выступили за расширение прав секс меньшинств. Также Рахим Ошакбаев известен тем, что анонсировал первую в истории Казахстана книгу об ЛГБТ. Член Совета Общественного Доверия при президенте РК Рахим Ошакбаев еще до пандемии завершил написание своего первого литературного шедевра.



Пилотное название книги – «История развития и перспективы ЛГБТ движения в Казахстане». Вот, что говорит о своем литературном первенце сам Рахим Сакенович Ошакбаев:

Приведу один пример. Доказанный. Кочевая культура казахов указывает на то, что мужчины-воины были подолгу оторваны от дома, по умолчанию подразумевает под собой отношения известного характера. Подобное мы могли наблюдать среди мореплавателей: викингов, испанских конкистадоров, голландского флота. Да, со временем эти факты скрывались, перекручивались, но шила в мешке не утаишь. Однополая любовь всегда жила в некоторых из нас, пытаться это скрывать глупо и безнадежно. Самообман никогда не доводил до добра…