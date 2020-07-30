В Афганістані збили американський вертоліт UH-60 Black Hawk з морпіхами на борту

У провінції Гільменд бойовики Талібану вогнем з землі збили вертоліт “Black Hawk” належав афганської армії.

Таліби збили американський військовий вертоліт з перебували на борту морпіхами.

Радикали руху «Талібан» змогли знищити американський військовий вертоліт UH-60 Black Hawk, який здійснював транспортування морських піхотинців ЗС США. Гвинтокрила бойова машина були збита з переносного зенітно-ракетного комплексу прямим попаданням, і хоча американські військові заявляють про жорсткої посадки вертольота, суду по фотографіях з місця, від вертольота залишилися уламки, мало нагадують його конструкцію, що могла зробити тільки зенітна ракета.

Відомо про те, що вертоліт був збитий на території афганській провінції Гельменд. Точна кількість людей, що перебували на борту членів екіпажу і військовослужбовців не розкривається, проте, джерела стверджують, що мова йде про п’ять громадян США – двох пілотів і трьох військовослужбовців.

З недавнього часу американські військові почали нести в Афганістані дуже серйозні втрати, що, очевидно, пов’язано з діями Вашингтона, який відкрито втручається в справи іншої держави, нав’язуючи відповідну політику місцевим організаціям і рухам.

З приводу тривалих боїв Талібану з урядом, то таліби заявляють, що “Талібан прийме необхідні рішення, якщо США сповільнять виведення військ”. Таке собі попередження в стилі – забирайтесь геть скоріше, інакше за вас теж візьмемося.

Крім того були знищені 3 бронеавтомобіля «Хамер» в провінції Фарах, є втрати особового складу.