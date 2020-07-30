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В Афганістані збили американський вертоліт UH-60 Black Hawk з морпіхами на борту

30.07.2020

У провінції Гільменд бойовики Талібану вогнем з землі збили вертоліт “Black Hawk” належав афганської армії.

В Афганистане сбит американский вертолёт UH-60 Black Hawk с морпехами на борту

Таліби збили американський військовий вертоліт з перебували на борту морпіхами.

Радикали руху «Талібан» змогли знищити американський військовий вертоліт UH-60 Black Hawk, який здійснював транспортування морських піхотинців ЗС США. Гвинтокрила бойова машина були збита з переносного зенітно-ракетного комплексу прямим попаданням, і хоча американські військові заявляють про жорсткої посадки вертольота, суду по фотографіях з місця, від вертольота залишилися уламки, мало нагадують його конструкцію, що могла зробити тільки зенітна ракета.

В Афганистане сбит американский вертолёт UH-60 Black Hawk с морпехами на борту

Відомо про те, що вертоліт був збитий на території афганській провінції Гельменд. Точна кількість людей, що перебували на борту членів екіпажу і військовослужбовців не розкривається, проте, джерела стверджують, що мова йде про п’ять громадян США – двох пілотів і трьох військовослужбовців.

В Афганистане сбит американский вертолёт UH-60 Black Hawk с морпехами на борту

З недавнього часу американські військові почали нести в Афганістані дуже серйозні втрати, що, очевидно, пов’язано з діями Вашингтона, який відкрито втручається в справи іншої держави, нав’язуючи відповідну політику місцевим організаціям і рухам.

З приводу тривалих боїв Талібану з урядом, то таліби заявляють, що “Талібан прийме необхідні рішення, якщо США сповільнять виведення військ”. Таке собі попередження в стилі – забирайтесь геть скоріше, інакше за вас теж візьмемося.

Крім того були знищені 3 бронеавтомобіля «Хамер» в провінції Фарах, є втрати особового складу.

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