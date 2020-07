По-домашньому. Опубліковано відео, як принцеса Анна вчила 94-річну королеву Єлизавету спілкуватися в Zoom (фото)

94-річна британська королева Єлизавета йде в ногу з часом і навчилася користуватися додатком Zoom для виконання королівських обов’язків онлайн.

Принцеса Анна, якій в серпні виповниться 70 років, як і більшість звичайних людей, допомогла своїй матері освоїти сучасні засоби зв’язку. З її допомогою королева Єлизавета зробила перший публічний відео-дзвінок, пише Daily Mail.

Опубліковано фрагмент відео, на якому принцеса Анна спілкується з королевою Єлизаветою онлайн. Це частина майбутнього документального фільму, який вийде на британському каналі ITV, що присвячений 70-річчю єдиної доньки королеви. На відео принцеса Анна уточнює у королеви: «Ти бачиш всіх? На твоєму екрані має бути видно шість осіб».

А коли королева відповіла: «Так, але я бачу чотири», принцеса пожартувала: «Взагалі-то, я тобі не потрібна. Ти і так знаєш, як я виглядаю!»

NEW: A first look behind the scenes of those royal video calls 💻

Watch how Princess Anne tried to teach her elderly mother about @zoom_us.

But her elderly mother is, err, the Queen.

🎥 A great clip from tomorrow’s documentary ‘Anne: The Princess Royal at 70’ on @itv 9pm 👇 pic.twitter.com/duHzozH2x5

Відео поділився на своїй сторінці в Twitter Кріс Шип, редактор ITV, що займається питаннями королівської родини.

Ця робоча зустріч королеви Єлизавети відбулася ще на початку червня. З тих пір британська монархиня зробила безліч робочих зустрічей онлайн. У тому числі нещодавно відвідала онлайн-презентацію її нового офіційного портрета.

Королева Єлизавета відвідала віртуальну презентацію нового офіційного портрета / Фото: @ RoyalFamily / Twitter

Новий офіційний портрет королеви Єлизавети / Фото: Crown Copyright / Handout via REUTERS