Доказів достатньо: СБУ буде запитувати екстрадицію «вагнеровцев» з Мінська

Служба безпеки України виступає за екстрадицію бойовиків ПВК «Вагнера», які були затримані в Білорусі. Про це повідомляє прес-служба відомства.

З відповідною ініціативою спецслужба звернулася в Офіс генерального прокурора. У відомстві додали, що СБУ зібрала достатньо доказів про військових злочинах ПВК «Вагнера» на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей.

У зв’язку з цим спецслужба наполягає на екстрадиції бойовиків в Україну з метою подальшого залучення їх до відповідальності за вчинені злочини.