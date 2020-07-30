Разумков розповів, як Зеленський змінився за рік президентства

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що президент Володимир Зеленський дійсно змінився за рік перебування при владі.

Так він прокоментував слова про те, що в оточенні глави держави деякі кажуть, мовляв, гарант втомився і розчарувався. Про це спікер парламенту розповів в інтерв’ю «Фактам».

«Ну, всі люди змінюються, президент не виняток. Вантаж відповідальності, який несе той, хто прийшов у владу, і усвідомлення, що від твоїх дій і рішень іноді залежать долі людей, і доля країни, накладає свій відбиток», – підкреслив він.

За його словами, все це позначається на поведінці, риторики, діях, а також на баченні всіх, хто так чи інакше причетний до прийняття таких рішень.

При цьому голова ВРУ наголосив, що головне, щоб це не відбивалося на людських якостях тієї чи іншої особистості.

«Влада сьогодні у тебе є, а завтра її може не бути, а от твої людські якості і моральні підвалини повинні залишитися і зараз, коли ти при владі, і після того, коли ти підеш», – заявив Разумков.