Штаб ООС повідомив про смерть трьох військових з початку перемир’я: у користувачів мережі виникли запитання

З моменту вступу в силу режиму повного припинення вогню в зоні ООС вже загинули три українських воїна. Про це у своєму Fаcebook повідомляє Штаб Операції Об’єднаних сил.

«28 липня перестало битися серце солдата Артура Бахнара, 29 липня обірвалося життя солдата Сергія Вергуна. А сьогодні Україна втратила ще одного захисника — старшого сержанта Володимира Перекрестова», — йдеться в повідомленні.

При цьому причиною втрат штаб називає «різке погіршення стану здоров’я».

Мережа відреагувала обуренням. У користувачів виникло багато питань: «Поодинокі постріли? Нічого не значать?», «А різке погіршення стану здоров’я викликане чим? Пораненнями під час „повного припинення вогню“?», «Є поранені, і скільки?».