Знищення державних буксирів: корупціонери націлилися на порт Південний

Приватні буксирні компанії за сприяння керівництва Міністерства інфраструктури та Адміністрації морських портів захоплюють державні порти, попутно знищуючи місцевий портофлот. У ЗМІ вже охрестили цю економічну модель взаємодії «буксирним» піратством. Суть схеми полягає в тому, що особи, наближені до народних депутатів з інфраструктурного комітету ВР, міністерським чиновникам і АМПУ, створюють фіктивні компанії з надання буксирних послуг без власних судів.

Далі ці фірми за допомогою адміністративного ресурсу отримують в оренду за пільговими умовами буксири державних портів або беруть їх в оренду у суміжних країн, таких як Російська Федерація. У другому випадку компанії свідомо занижують ціну проводки, щоб збанкрутувати місцевий портофлот. Компанії домовляються з морськими агентами, демпінгують, знижують ціни на проводки, «відбирають» проводки портофлоту, а весь отриманий прибуток від проводок агентська компанія і псевдо-буксирні компанії ділять між собою. У підсумку — державні буксири не витримують конкуренції, і всі роботи йдуть псевдо-компаніям.

При минулому президенті корупційну схему використовували в Одеському морському порту. Тодішній в. о. директора Віктор Войтко та начальник філії Ігор Ткачук завели на підприємство ряд компаній, які взяли в оренду буксири і захопили ринок. Мова йде про компанії «Экофлот», «Навигейт», «Таг Сервіс» , «Прайм Едженсі», а також ТОВ «Одеська буксирна компанія». Порт втратив 100 млн гривень. Ця справа досі розслідує СБУ.

Здавалося б, що з приходом нового керівництва країни, парламенту і Міністерства інфраструктури вся ситуація зміниться, але як з’ясувала редакція 368.media , положення на ринку тільки погіршується.

Улітку 2020 року навколо портів Великої Одеси (Одеса, Чорноморськ, Південний) з’явився цілий список нових буксирних компаній з ознаками фіктивності— «Нік-флот», «Вега Шиппінг», «Українська буксирна компанія» і «Нави Шиппінг». Статутні фонди цих компаній складають всього п’ять тисяч гривень, у них відсутні власні буксири. Орендувати буксири держпідприємств їм не дали і вони вирішили завести техніку з боку.

Першими забили тривогу портовики з Чорноморська. Туди 17 липня зайшли приватні буксири DIAMOND N і TOPAZ N. Виявилося, що вони належать офшорній компанії з Гонконгу Henford Logistics Ltd, якій безпосередньо володіє Новоросійський морський торговельний порт Російської Федерації. Генеральний директор компанії Henford Logistics Limited – Інна Кузнецова, громадянка РФ. Все це напрям очолює власник групи «Трансшип» Андрій Іванов.

Редакція 368.media з’ясувала, що наступним на черзі повинен стати порт «Південний». Сюди також повинні зайти іноземні буксири. За даними наших джерел куратори Міністерства інфраструктури та АМПУ ведуть переговори з наданням тиску на начальника Южненського філії Адміністрації морських портів Максима Широкова. Мета — зобов’язати чиновника виділити для приватних буксирних компаній причали для відстою, тобто запустити їх в акваторію для роботи. За даними ЗМІ та що підтверджують наші джерела, курирує корупційну схему голова транспортного комітету ВР Юрій Кисіль і екс-нардеп, колишній заступник директора департаменту морського та річкового транспорту Мінінфраструктури Борис Козир.

Поки питання залишається підвішеною. Цілком ймовірно, що вони будуть дислокуватися на причалах Одеського припортового заводу. Проводку судів хоче перехопити компанія «Аксон Шиппінг», за якою, по, стоять Борис Козир і Сергій Назаренко-молодший, син звільненого директора Одеського ОПЗ Сергія Назаренка. З цією метою, нібито, Козир дзвонить посадовим особам порту і АМПУ, вибиваючи оренду державних буксирів, а молодшого Назаренко намагаються влаштувати в менеджмент заводу.

Поки Широков чинить опір ідеї розміщення приватних буксирів, але якщо він погодиться, то портовики Південного вийдуть на протест. Нагадаємо, порт «Південний» має буксирами «Володимир Іванов», «Геннадій Савельєв», «Євген Яківців», «Норд», «Борей» і «Екватор». Додамо, що в акваторії також оперує фірма P&O Maritime Ukraine, яка володіє чотирма буксирами. Власники підприємства — однойменна компанія з Об’єднаних Арабських Еміратів і її власники групи ТИС. Фірма також використовує державні буксири МТП «Южний» — «Володимир Іванов», «Геннадій Савельєв» та «Євген Яківців». Ці три судна забезпечують майже всі суднозаходи.

У разі успіху схемщиків, державний портофлот залишиться без роботи і буде проданий за копійки приватним компаніям. Редакція 368.media звертає увагу міністра Владислава Криклія, а також керівництва СБУ на цю корупційну схему. Найближчим часом ми розповімо вам більше про діяльність Киселя і Козиря.