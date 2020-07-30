Телеканал FOX News: Іран завдав удару ракетами з американських військових баз в Катарі та ОАЕ

Іран завдав удару балістичними ракетами з американських військових баз в Катарі та ОАЕ, повідомляє телеканал «FOX News».

Американський телеканал FOX News», посилаючись на даний в Пентагоні, повідомив про те, що не менше трьох балістичних ракет, запущених з території Ірану, завдали удару по району розташування американських військових баз на території Катару та ОАЕ. На момент нанесення ракетного удару по району розташування американських військових баз, військовослужбовці армії США перебували в захисних бункерах – подібний наказ був відданий всім американським підрозділам за 2,5 години до фактичного удару.

«Американські військовослужбовці на авіабазі Аль-Удейд в Катарі й на авіабазі Аль-Дафра в Об’єднаних Арабських Еміратах, розташовані на протилежній стороні Перської затоки від Ірану, були приведені в стан підвищеної готовності у відповідь на три іранські ракети, випущені під час навчань. Ці ракети, можливо, балістичні, впали в воду, але, за даними «Fox News», «завдали удару критично близько, щоб не викликати занепокоєння»», – повідомляє «The Drive».

Що означає нанесення удару у відносній близькості від американських військових об’єктів – невідомо, однак, судячи з усього, мова йде не більш ніж про перебільшенні реальних масштабів іранських навчань, так як ракети навіть не увійшли в повітряний простір зазначених держав, до чого Іран і не прагнув.