Медики назвали полезные для мозга продукты

Ученые установили, что придерживаясь этих простых рекомендаций можно существенно улучшить работу мозга.

Такие простые вещи как, сбалансированное питание и регулярные физические упражнения помогут существенно улучшить когнитивную функцию мозга, повысить способность к запоминанию, обучению и адаптации в целом.

Питайтесь правильно. Включите в свой рацион морскую рыбу, сырые овощи, фрукты и злаки. Полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3, 6, витамины группы В и цинк и магний, содержащиеся в этих продуктах прекрасно улучшают умственные способности и предупреждают нарушения работы мозга. Орехи и семечки помогут улучшить память и внимание. Аминокислоты также играют важную роль в обеспечении правильной работы головного мозга. Например, такая аминокислота как глицин помогает мозгу бороться со стрессом, снижает напряжение, улучшает настроение, нормализует сон.

Высыпайтесь. Когда наш мозг не отдыхает и работает сверхурочно, уровень нейронных связей влияющих на концентрацию внимания и способность к запоминанию информации существенно подает, поэтому продуктивность выполняемой работы также страдает. Старайтесь спать не меньше 7 часов.

Двигайтесь. Регулярная физическая активность также позитивно влияет на работу мозга, улучшает настроение и способствует выработке гормонов счастья.

Тренируйте память. Для того, чтобы правильно работать, мозг как и мышцы нуждается в тренировках. Для этого вы можете заняться решением головоломок, читать книги, изучать иностранные языки, разгадывать кроссворды и решать математические задачи.

Не забывайте об отдыхе. Ученые установили, что 15-20 минут вдень посвященных медитации помогают расслабится и восстановить деятельность мозга.