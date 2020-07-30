Зеленський веде себе не як президент демократичної країни, а як дрімучий монарх — Смешко

28 липня президент України Володимир Зеленський підписав Указ N295/2020 «Про тимчасове запровадження безвізового режиму для громадян Китайської Народної Республіки, які у їжджають в Україну з туристичною метою».

Офіційне Інтернет-представництво Президента повідомляє, що «Указ підписано з метою розвитку дружніх відносин між Україною та КНР, а також активізації двосторонньої співпраці у сфері туризму». Відповідно до Указу: «на період з 1 серпня 2020 року до 31 січня 2021 року запроваджується безвізовий режим в’їзду в Україну та транзитного проїзду через територію України для громадян Китайської Народної Республіки, які у їжджають з туристичною метою, якщо термін їхнього перебування в Україні не перевищує 30 днів протягом 180 днів».

Вказується, що «Кабінет Міністрів має вжити заходів, що випливають із цього указу».

Уряд має зробити це за умов світової пандемії коронавірусу, яка ще продовжується, закритих кордонів більшості країн Північної Америки та Європи, відсутності вакцини проти нього і правдивих даних про його походження. Зі знанням лише про ті, що вперше цей коронавірус було зафіксовано в китайському місті Ухань, у грудні 2019 року.

З повідомлення про Указ невідомо, чи розроблені Урядом і чи будуть запроваджуватися якісь спеціальні заходи карантинного характеру щодо громадян Китаю, які у їжджатимуть на територію України. З яких статей державного бюджету України ці заходи будуть профінансовані? Яким чином будуть компенсовані втрати держави від скасування консульських зборів при видачі віз? Чи передбачені і розроблені заходи з реагування держави стосовно тих, хто порушить умови перебування і вирішить залишитись в Україні? У тому числі – назавжди. Світовий досвід з цього приводу, більш ніж красномовний.

Жодних додаткових пояснень щодо цього немає.

Тім годиною, за наявною інформацією МЗС України, в’їзд у Китай для наших громадян наразі заборонений, окрім дипломатів та власників службових паспортів або тих, що мають відповідні візи та візи типу «С» – для членів екіпажів. За інформацією сайту посольства КНР в Україні, візи для туристів-громадян України наразі не скасовуються і продовжує діяти спеціальний режим в’їзду українців до Китаю. Українська служба британської ВВС 28 липня розказала, що «Китай не скасовував візовий режим для українців». А в ряді китайських міст призупинено і транзитний проїзд для громадян нашої держави.

Україна вже мала досвід скасування в односторонньому порядку віз для країн Євросоюзу під час президентства Ст. Ющенка. Пам’ять пам’ятаю розмову після цього із одним із колішніх керівників розвідувальної служби поважної країни Заходу під час міжнародної конференції у Києві. Попередня історія двосторонніх відносин наших спецслужб країн давала право на щирість в обміні думками.

Його оцінка є яталась мені: «Невже Ваше політичне керівництво не розуміє, що будь-які односторонні вчинки навіть нам, країнам Заходу, без дотримання принципу взаємності, шкодять не лише Вашим національним інтересам, але й Вашому іміджу серед політичних еліт Заходу. Подібні односторонні вчинки, без прорахунку Ваших фінансових втрат і без чітко прописаних зобов’язань з нашого боку, щодо взаємності, тільки доводять, що за ментальністю Ваші політики – ще не європейці…»

«…Мені важко уявити, щоб будь-який наш президент чи прем’єр утримався бі при владі, поводячи себе в подібних питаннях як азійський монарх. Нехтуючи рівними правами і повагою до власних громадян при їх виїзді за кордон і можливими односторонніми фінансовими втратами держави. За нашими розрахунками, на скасуванні консульського збору з країн Заходу Ви втрачаєте близько пів мільярда доларів на рік. Без жодних наших зобов’язань щодо термінів нашого скасування віз для Вас.»

«…До речі, Ви не перші з країн колишнього соцтабору, які запроваджували безвізовий режим для країн Заходу. Альо всі інші європейські країни, які це робили, малі заздалегідь чіткі гарантії вступу до ЄС і НАТО та дипломатично погоджені нетривалі терміни скасування віз для них, із дотриманням принципу взаємності. Це все робилося до того, як вони запроваджували для нас безвізовий режим та із попередньо визначеними джерелами фінансових компенсацій втрат, які вони несли через скасування консульських зборів.»

Україна в черговий раз демонструє ознаки неєвропейської поведінки країни, яка прагне називатися демократією, але нехтує основоположним правилом міжнародних відносин – принципом взаємності і компенсації наданих послуг іншим державам, із захистом прав своїх громадян за кордоном на рівноправній основі.

Важко сказати, хто саме із найближчих радників президента ініціював подібні дії. Ніхто не проти дружніх і глибоких взаємовигідних відносин із великою державою Китаєм. Але не за рахунок самоприниження власної держави і її громадян. Яке, до речі, ніколи не було притаманне і не користувалося повагою в цій країні з її глибокою багато тисячолітньою історію і культурою.

Так само, в односторонньому порядку, Президент України Ст. Зеленський запроваджує тимчасовий, з 1 серпня і до кінця року, безвізовий режим в’їзду в Україну і транзитного проїзду через територію України для громадян Австралії, Нової Зеландії, Королівства Бахрейн і Держави Кувейт, Султанату Оман, Королівства Саудівська Аравія.

Сподіваюсь, радники президента нагадають йому, що, відповідно до статті 1 Конституції України, Україна є демократичною і правовою державою.

Усі повноваження президент України має виконувати виключно в рамках прийнятих Верховної Радою законів. У тому числі, у сфері міжнародних відносин, якими він керує. Подібні рішення, які торкаються сфери національної безпеки і оборони України, мають, щонайменше, попередньо пророблятися в Раді національної безпеки і оборони із письмовими висновками усіх силових відомств держави і підписами їх керівників. Після чого має прийматися відповідне рішення, якому, якщо потрібно, мають передувати відповідні зміни в законодавстві України, але з персональною відповідальністю його ініціаторів за безпеку і оборону держави.

Секретаріат політичної партії «Сила і честь» звернувся до Офісу Президента України із запитом на отримання публічної інформації, в якому просити повідомити, хто є суб’єктом внесення на розгляд Глави держави проекту Указу Президента України 295/2020 від 28.07.2020 року, а також просити надати копії супровідних документів до проекту цього Указу, які повинні були бути внесені разом із проектом Указу.

Нагадуємо, що ці документи є обов’язковими відповідно до пункту 8 Положення про порядок підготовки та внесення проектів актів Президента України, затверджених Указом Президента України від 15 листопада 2006 року N970/2006 (пояснювальна записка, довідкові та аналітичні матеріали, довідка про погодження проекту із зазначенням посадових осіб, з якими погоджено проект акта).