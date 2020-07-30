Конфлікт з «слугою» в Залізному Порту: в мережі спливли відео сварки

У мережі з’явились відео нібито з місця конфлікту між нардепом від «Слуги народу» Андрієм Одарченко та іншим відпочиваючим в Залізному Порту Херсонської області.

За даними ЗМІ, невідомий вдарив в обличчя народного обранця. На роликах, опублікованих в YouTube, знято не сам момент бійки, а, ймовірно, вже завершення сварки.

На записах очевидця видно, як чоловік із гучномовцем «відчитує» відпочиваючого в білій футболці за «неадекватну поведінку».

«Дай усім грошей, ти депутат…» – заявляв він.

Скріншот

Зазначимо, що сам Андрій Одарченко ситуацію поки не прокоментував.

Facebook / Слуга народу – Одарченко Андрій – Округ 170

У коментарі нашому виданню прес-служба поліції заявила, що протягом години встановила особу людини, який завдав удару.