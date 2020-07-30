ЄС вдарив по Росії санкціями через кібератак

Європейський Союз у четвер, 30 липня, ввів санкції проти структур і громадян Росії і Китаю за кібератаки, повідомляється на сайті ЄС, передає Кореспондент.

Вони введені в рамках спрощеного режиму санкції ЄС за кібератакам, який був створений рік тому.

«Шість фізичних осіб і три організації або органу повинні бути включені в перелік фізичних і юридичних осіб, які підпадають під дію обмежувальних заходів. Ці особи і організації або органи несуть відповідальність, надають підтримку або були залучені до кібератаки або спроби кібератак, включаючи спробу кібератаки проти ОЗХО і кібератаки, публічно відомі як WannaCry і NotPetya, а також операція Cloud Hopper», — наголошується в ньому.

Зокрема, під санкції потрапили головний центр спецтехнологій Генерального штабу ЗС РФ і четверо громадян Росії.

британські, американські та канадські розвідслужби заявили, що російські хакери намагалися викрасти інформацію про розробку британської вакцини від коронавіруса.

У Кремлі звинувачення відкинули і зазначили, що вони негативно позначаться на взаєминах.