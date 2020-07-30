На Херсонщині лабораторія закупила неякісних COVID-тестів на 2 млн гривень

Правоохоронці задокументували придбання неякісних тестів на коронавірус посадовими особами Херсонського обласного лабораторного центру. Чиновники завдали державі збитків на понад 2 млн гривень.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає РБК-Україна.

Попередньо, держустанова уклало договір на поставку 35 тисяч одиниць тест-систем для діагностування коронавіруса, однак придбані кошти не є рекомендованими до використання в медичних установах.

За фактом протиправної діяльності було відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України — розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Громадяни, яких діагностували неякісними тестами, пройшли повторну перевірку на коронавірус.

Нагадаємо, майже четверта частина тестів на коронавірус можуть бути ложноотрицательными; фактори, що впливають на достовірність результату дослідження, назвали в Моз.