16-річний підліток без ніг і рук самостійно переплив Дніпро і встановив рекорд

16-річний Микола Ніжніковський з Маріуполя, який підірвався на бойовому снаряді і залишився без ніг і рук, сьогодні встановив рекорд України, самостійно перепливши Дніпро. Про це на своїй сторінці у Facebook написала керівник Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова, передає УНН.

«Зустрічайте нового рекордсмена України! 16-річний Микола Нижниковський з Маріуполя сьогодні встановив рекорд України, перепливши Дніпро без всякої сторонньої допомоги! Наш рекордсмен знає, що таке війна: у 2015 році він підірвався на бойовому снаряді і позбувся обох ніг і однієї руки, з численними уламками на обличчі», — написала Лана Вєтрова.

Вона зазначила, що впевнена, що його нинішня перемога — це більше, ніж особисте досягнення.

«Тому що його рекорд багатьом людям поверне віру в життя», — додала Лана Вєтрова.

Зазначимо, що хлопчика тренує рекордсмен світу з плавання Олег Лісогор.

Нагадаємо, в Україні з початку року зареєстровано майже 400 рекордів.