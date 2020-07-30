Для армії створили зарядний пристрій який не потребує джерела живлення

У технополісі “Ера” в Анапі розроблено портативний зарядний пристрій для військового спорядження. Воно важить менше, ніж зарубіжні аналоги, та не потребує електроенергії.

З кожним роком військові використовують все більше електроніки: рації, тактичні планшети, лазерні далекоміри і інше. Всі ці гаджети працюють на акумуляторах і вимагає періодичної підзарядки. Оскільки розеток на полі бою немає, використовуються портативні зарядники, які, в свою чергу, теж треба заряджати. Зараз це відбувається за допомогою бензинових або дизельних генераторів.

– Наша розробка не вимагає перезарядки, так як працює на водневих паливних елементах. Після заміни елемента вагою 450 грамів пристрій знову готова до використання. За рахунок з’єднання водню з металом паливні елементи можуть довго зберігатися, побічними продуктами вироблення електроенергії є вода і вуглекислий газ, – розповів ТАСС співробітник 4-ї наукової роти технополісу Єгор Виноградов. Воднева зарядка в зборі важить півтора кілограма і може видавати до 150 ватт.

Розробка буде представлена на форумі “Армія-2020”, потім зарядний пристрій запустять в серію.