Ракета-носій з марсоходом Perseverance стартувала у Флориді

Ракета-носій Atlas V («Атлас-5») з марсоходом Perseverance стартувала в четвер о 14:50 за київським часом з космодрому на мисі Канаверал у Флориді в США. Трансляція ведеться в Twitter американського Національного управління з аеронавтики і дослідженню космічного простору (NASA) 30 липня.

Вихід дослідного ровера на орбіту запланований на 18 лютого 2021 року.

Головні завдання Perseverance — пошук слідів життя на Марсі і випробування нових технічних рішень, заявляв 28 липня директор NASA Джим Брайденстайн. За його словами, це перший в історії випадок, коли основним завданням стало дослідження в області астробіології. Марсохід повинен відправитися в древній кратер Джезеро, який колись був дном озера.

Дослідження свідчать про те, що 3 млрд років тому Марс мав активну атмосферу, на планеті була вода, а поверхня мала захистом від впливу сонячної радіації. Брайденстайн не виключає, що тоді на планеті були придатні умови для життя.

Марсохід збере зразки грунту і згодом їх доставлять на Землю. Крім того, фахівці протестують нові технології, серед яких отримання кисню для систем життєзабезпечення.

Марсохід Perseverance отримав свою назву в березні 2020 року після семимісячного американського загальнонаціонального конкурсу, в перекладі на російську мову воно означає «наполегливість».