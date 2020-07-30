Поліція шукає Юлія Цезаря, який імовірно напавши на синагогу в Маріуполі

Правоохоронці розшукують чоловіка, який 28 липня напавши з сокирою на синагогу в Маріуполі і поранивши охоронця.

Про це повідомляє пресслужба поліції Донецької області.

“Цєзарь Юлій-Галарьірогайлальірозр Ілліч, 27.09.1991 року народження, обґрунтовано підозрюється у нападі на працівника синагоги в Маріуполі. Зловмисник переховується від органів досудового розслідування”, – йдеться у повідомленні.

Відзначається, у центральному відділку поліції встановлюють місцезнаходження зловмисника, проте просять громадян звернути до правоохоронців, якщо їм щось відомо про місце перебування чоловіка. Останній раз Цезаря бачили 29 липня поблизу селища Виноградне в Маріуполі.

Він був одягнений у чорні спортивні брюки та чорну пайту з довгим рукавом. Повідомляється, що чоловік рухався у бік с. Сопіно з господарською сумкою в клітинку. Серед прикмет зловмисника поліцейські вказують: зріст 170 см, худорляву статуру, темне волосся – вибрите на скронях. Відзначається, що він може мати при собі ніж.