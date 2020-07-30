Чому Лукашенко згадав Вагнера: три версії

Місцями це нагадує анекдот про Штірліца, переписаний Віктором Пєлєвіним. Більше тридцяти росіян, яких білоруські ЗМІ називають «бойовиками ПВК Вагнера», затримані в санаторії під Мінськом.

Олександр Лукашенко провів термінове засідання Ради безпеки країни і зажадав пояснень від офіційної Москви. Державний секретар СБ Андрій Равков сказав, що охорону кордону з Росією посилять. У повідомленнях госСМИ Білорусі говориться: затримані приїхали до Білорусі, щоб «дестабілізувати» обстановку напередодні президентських виборів 9 серпня.

Чого хоче Путін?

Виникають три версії. Перша — офіційна: за наказом Путіна російські найманці приїхали підірвати ситуацію в Білорусі з метою повалити президента Лукашенка. В це віриться насилу. Учасники державних переворотів не ведуть себе як опереткові розбійники і не носять божевільних нашивки на одязі.

Версія номер два: Путіна не влаштовує Лукашенко, але можливий прихід до влади в Білорусі демократичної опозиції, який з кожним днем стає все більш імовірним, влаштовує його ще менше. Тому Кремль готовий «позичити» Мінську три десятки «вагнеровцев» (якщо це вони), щоб дозволити білоруському президенту розіграти спектакль під назвою «Опозиція найняла бойовиків для повалення законної влади. Вітчизна в небезпеці! Вибори скасовуються на невизначеною термін».

У теорії це можливо, але дуже ризиковано і ненадійно. Адже, по ідеї, тоді потрібно передавати справу в суд. На ньому тридцять чоловік повинні давати однакові показання про те, як заарештований Володимир Бабарико або Світлана Тихановская переводили їм гроші і пересилали плани президентського палацу. У таку постановку ніхто не повірить. Хоча як привід зірвати вибори така історія, може бути, і зійде.

Лукашенко шле сигнал Кремлю

Версія третя, поки що найбільш правдоподібна: Олександр Лукашенко переконаний — Кремль дійсно хоче його повалити, але не шляхом відправки під Мінськ схильних до самореклами найманців, а якимось іншим способом. Він вирішує послати Москві сигнал і віддає наказ своїм силовикам раптово затримати нічого не підозрюють росіян, наступних стандартним маршрутом в Африку, давно погодженим з Мінськом. Меседж Путіна: «Не лізьте до мене, Володимир Володимирович!» Меседж Заходу: «Тисніть на Путіна, рятуйте незалежність Білорусі і, заодно, мою владу!»

В такому випадку, Лукашенко пішов на прямий конфлікт з Кремлем. Це підтверджується і тим, що офіційне інформагентство БелТА опублікувало список затриманих росіян, назвавши їх «бойовиками». Російський письменник і кишеньковий «імперіаліст» Кремля Захар Прилепін упізнав серед тридцяти з гаком імен тих, хто разом з ним воював на території Східної України за так звану «ДНР».

Прилепін, схоже, поквапився і не просив інструкцій в адміністрації президента. Адже ці люди оголошені в міжнародний розшук Україною. По ідеї, тепер Лукашенко повинен їх видати Києву. Це стало б дуже публічної і дуже болючим ляпасом Кремлю і початком повномасштабної холодної війни з Путіним. Не впевнений, що Лукашенко цього бажає.

Швидше за все, його завдання — зберегти обстановку під час виборів напруженою, посилаючись на можливість «провокацій». Про це кандидатів у президенти повідомив місцевий ЦВК. Якщо опозиція не визнає результати голосування і влаштує мітинги протесту (що ймовірно), то під приводом «небезпеки ззовні» протести буде простіше гасити. Після силовий «стабілізації» ситуації в Білорусі про бойовиків можна буде забути і тихо відпустити їх на всі чотири сторони.

Однак, якщо події розвиваються за третьою версією, то вона все одно загрожує великими проблемами для Лукашенка. Адже Путін не прощає і менших образ, ніж таке публічне приниження. І якщо Лукашенко на такий ризик іде, значить вважає — це абсолютно необхідно, щоб вижити.

Костянтин Еггерт